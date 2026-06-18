Support Specialist inom fordonsteknik och Connectivity
Msx International Ltd. England, Filial / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-18
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Företagsbeskrivning
MSX International driver morgondagens mobilitet. Vi är verksamma i över 80 länder och stöttar fordonsindustrin med smarta, digitala och hållbara lösningar.
Hos oss kan du aktivt forma framtidens mobilitet – en spännande sektor som aldrig står still. Vi erbjuder en innovativ arbetsmiljö med flexibla, hybrida alternativ och ser våra medarbetare som vår största tillgång: mångsidiga, engagerade och alltid redo att bryta ny mark.
Letar du efter variation, utveckling och verklig påverkan? Välkommen till MSX.
Om rollen
Är du en tekniskt intresserad person som vill arbeta med att ge support till återförsäljare och interna kundserviceavdelning? Då är rollen som support specialist hos MSX International något för dig. I denna roll kommer du att arbeta med komplexa tekniska frågor och frågor gällande konnektivitet. Du kommer att arbeta i ett engagerat team tillsammans med duktiga och rutinerade medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande tekniska ärenden och frågor från kundserviceavdelningen.
Daglig uppföljning av aktuella ärenden baserat på gällande prioriteringsordning.
Bli specialist inom Connectivity frågor, såsom fordonsappar.
Ha en nära relation och dialog med tekniska supporten och kundrelationsavdelningen.
Initiera/upprätthålla kommunikation med produktteknisk personal.
Kontinuerligt hålla sig uppdaterad gällande produkter genom att delta på utbildningar samt studera instruerande tekniska dokument.Kvalifikationer
Teknisk fordonsbakgrund.
Goda kunskaper inom IT.
Engagerad och analytisk problemlösare.
Kommunikativ och serviceinriktad.
Erfarenhet av connectivity är meriterande men inte ett krav.
Flytande svenska tal och skrift är ett krav.
Goda kunskaper inom engelska (särskilt skrift) är meriterande.
Arbetsplats och omfattning:
Tjänsten är placerad i trevliga lokaler i Torslanda. Detta är en heltidstjänst och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en månadslön i spannet 40–43 000 SEK för denna position. Lönesättningen sker i enlighet med vår lönesättningspolicy och baseras bland annat på utbildning, kompetens, kvalifikationer och erfarenhet.
Som medarbetare hos MSX arbetar du i en dynamisk och inkluderande miljö där både medarbetare och kunder är i fokus. Vi brinner för hållbarhet och strävar efter att göra skillnad – varje dag.
Som en del av vårt team erbjuder vi dig:
Trygghet – vi har kollektivavtal som ger dig stabila villkor
Förmåner som gör skillnad – friskvårdsbidrag, förskottssemester och betald ledighet vid hälsobesök är bara några exempel
Övrig information:
Med över 5 000 medarbetare i mer än 80 länder världen över erbjuder våra team branschledande expertis inom:
• Konsumentengagemang
• Prestanda för reservdelar, tillbehör och service
• Handlingsbara insikter
• Reparationsoptimering och efterlevnad
• Lärandelösningar
• Distribution och försäljningsprestanda
Vår dokumenterade framgång innebär att vi idag samarbetar med nästan alla biltillverkare på marknaden.
MSX:s syfte
Att ge Movers och Makers möjlighet att blomstra i en ständigt föränderlig värld.
MSX:s mission
Att utnyttja vår expertis inom mobilitet, kreativiteten hos våra globala team och kraften i teknologin för att skapa skräddarsydda, hållbara och innovativa lösningar.
MSX:s vision
Att vara kundernas förstahandsval, erkända för vår operativa excellens och vårt engagemang för att driva förändring och innovation inom mobilitetsindustrin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Msx International Ltd. England, Filial
(org.nr 516402-6832)
Rullagergata 9, vån 6 (visa karta
)
415 26 GÖTEBORG Jobbnummer
9971278