iOS-utvecklare till Knowit - Underkonsult
Knowit Aktiebolag (publ) / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knowit Aktiebolag (publ) i Stockholm
, Örebro
, Linköping
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Underkonsultuppdrag med start efter sommaren. Stora möjligheter till långsiktigt uppdrag. Kund i Stockholm.
Vi erbjuder dig Vi på Knowit arbetar med den senaste tekniken för att skapa IT-lösningar som underlättar och förbättrar vardagen för miljontals människor. Som underkonsult hos oss blir du en del av ett nordiskt power-house med fokus på innovation och hållbarhet. Vi erbjuder en bred kundkrets med många spännande och varierande uppdrag. Oavsett uppdrag har du alltid en kreativ och stöttande arbetsmiljö med fokus på personlig och professionell utveckling. Som konsult hos oss skapa du en bättre morgondag!
Om rollen
Vi vill stärka vårt mobile-team med en iOS-utvecklare som brinner för Native-appar och vill bidra till att utveckla lösningar som gör skillnad i samhället.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Gedigen erfarenhet av modern iOS-utveckling. Du har arbetat inom området i minst 5 år.
En stark känsla för tillgänglighet, användarupplevelse och kvalitetssäkring – särskilt eftersom vi arbetar med samhällskritiska appar.
En vilja att dela kunskap och samarbeta för att hitta de bästa lösningarna tillsammans med teamet.
Vi söker dig som är lyhörd, kommunikativ och kan förklara komplexa lösningar på ett enkelt sätt. Du har förmågan att förstå behov och omvandla dem till tydliga mål och effektiva leveranser. Eftersom våra kunder är både svenska och internationella så behöver du kunna svenska och engelska i tal och skrift.
Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938575-2060669". Arbetsgivare Knowit Aktiebolag (publ)
(org.nr 556391-0354), https://careersweden.knowit.se
Sveavägen 20 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Knowit Sweden Jobbnummer
9971272