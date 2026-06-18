Mellanstadielärare kärnämnen + SO/NO
Studieförbundet Medborgarskolan / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-18
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Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.Medborgarskolan Region Väst, med regionkontor i Göteborg, omfattar Västra Götaland och Halland och har över 45 verksamhetslokaler runtom i regionen. Vi är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver skolverksamhet, företagsutbildningar samt verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Medborgarskolan Region Väst omsätter ca 185 mkr och har ca 200 anställda.
Franska skolan Göteborg söker nu en engagerad, legitimerad och erfaren mellanstadielärare kärnämnena och SO eller NO!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Franska Skolan Göteborg är en friskola med fransk profil, och vi följer den svenska läroplanen. Detta innebär att undervisningen sker på svenska, men att alla våra elever studerar franska på olika nivå tre timmar per vecka. Skolan drivs som en ideell förening med Medborgarskolan som huvudman. Skolan är inte vinstdrivande och eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten. Franska skolan är enparallellig i årskurs F-3. Från årskurs 4-9 är skolan tvåparallellig.
Franska Skolan Göteborg är belägen mitt i centrala Göteborg och har två skolhus nära Kapellplatsen. Årskurs F-5 och fritids håller till på Landalagången 3 och årskurs 6-9 på Molinsgatan 7. Vi är en mindre skola och här värnar vi om den nära kontakten mellan barn, föräldrar och personal. På skolan går idag 385 grundskoleelever. Om tjänsten
Vi har i dagsläget en heltidstjänst och deltidstjänst på 60% att erbjuda
RABETSUPPGIFTER
Undervisning i åk 4-6 inklusive klasslärarskap, bedömning och betygssättning. Läsåret 26-27 består uppgiften av att undervisa i åk 4-5.
Du kommer att arbeta både självständigt och i tätt samarbete med annan personal. Du kommer att ingå i ett lärararbetslag. Kvalifikationer
Lärarlegitimation och behörighet i kärnämnen och SO eller NO
Vi söker dig som har god relationell förmåga och kan möta unga med både värme och tydlighet där eleverna finner i sin utveckling.
Du undervisar på ett intresseskapande sätt enligt läroplanens riktlinjer och vägleder eleverna framåt i sin utveckling inom ämnena.
Du har förmågan att både arbeta självständigt och samarbeta med andra.
Du har god kommunikativ förmåga och är van att möta och kommunicera med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Hur söker du?
Hela rekryteringsproccessen hanteras via ReachMee. Vi kommer inte att ta emot några ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
411 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9971269