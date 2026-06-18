Plattformsansvarig vid MultiPark
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2026-06-18
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
MultiPark är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet. Som en global ledare inom forskningen om Parkinsons, Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar bedriver MultiPark forskning på alla nivåer – från grundläggande molekylära mekanismer till patientvård. Vår forskningsmiljö omfattar cirka 50 forskargrupper, varav över 90 % är knutna till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss Vi värdesätter att skapa en positiv, respektfull och stimulerande arbetsmiljö. Vi prioriterar kommunikation och samarbete samt en arbetsplats som främjar lärande och utveckling för alla anställda.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande forskningsingenjör som ska arbeta som plattformsansvarig för forskningsinfrastrukturen Brain Circuit Analysis (BCA).
I rollen kommer din huvudsakliga uppgift vara att fungera som operativ chef för ett laboratorium som arbetar med in vivo-registreringar av hjärnaktivitet hos gnagare, baserat på mikroelektroder, neuropixelprober och optisk miniscope-teknik.
Du kan även komma att delta i den initiala datainsamlingen samt i nödvändig förbehandling av data inför vidare analys. Dessutom kan du bistå vid insamling av beteendedata i samband med neurofysiologiska registreringar.
Som plattformsansvarig kommer du att introducera och handleda nya användare samt ansvara för underhåll och funktionalitet hos utrustningen.
Sammanfattningsvis får du en viktig roll i att introducera och stödja forskare inom MultiPark i moderna in vivo-neurofysiologiska tekniker och bidra till att utveckla den experimentella verktygslådan för studier av hjärnkretsar och neuronala dynamik vid hälsa och sjukdom.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
underhålla och säkerställa fortsatt drift och prestanda för plattformen tillsammans med ledningsgruppen
hantera bokningslistor samt kommunicera med användare och utrustningsleverantörer vid behov
introducera och utbilda nya användare
hjälpa till att konstruera och implantera komponenter för kroniska registreringar/manipulationer hos råttor och möss, exempelvis mikroelektrod-arrayer, GRIN-linser och andra ljusledare, optiska fönster och cannulae etc.
assistera vid registrering av hjärnaktivitet hos fritt rörliga gnagarePubliceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
doktorsexamen inom medicin, naturvetenskap eller neuroteknologi
dokumenterad erfarenhet av in vivo-neurofysiologiska registreringar i djur med hjälp av mikroelektroder, neuropixelprober eller optiska registreringstekniker
dokumenterad erfarenhet av att sätta samman ovan nämnda registreringsinstrument och tillhörande hård- och mjukvara
mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
förmåga att självständigt prioritera arbetsuppgifter och hålla externa deadlines på ett lugnt och strukturerat sätt
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Rollen kräver mycket god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt samt ett starkt intresse för tekniska förbättringar och lösningar på experimentella problem. God kommunikativ och organisatorisk förmåga är avgörande, liksom ett genuint intresse för att stödja forskare.
Meriterande kvalifikationer:
tidigare erfarenhet av in vivo-elektrofysiologi hos fritt rörliga gnagare
erfarenhet av miniscope-teknologi eller tvåfotonmikroskopi i kroniska experiment
egen forskning inom områden relevanta för MultiPark, särskilt om den resulterat i förstaförfattarartiklar
Övrig information
Anställningen är en tidsbegränsad deltidsanställning på 50 % under ett år, med start tidigast 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
De högst rankade kandidaterna kommer att kallas till intervju vid Lunds universitet cirka 2–3 veckor innan slutligt beslut fattas.
Så här söker du
Ansökan skickas via Lunds universitets rekryteringssystem.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev där du beskriver ditt intresse för tjänsten och hur dina kvalifikationer och erfarenheter passar rollen
CV
Examensbevis eller motsvarande
Eventuella ytterligare dokument, exempelvis studieutdrag, referenser eller rekommendationsbrev
Mer om medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
SEKO: Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366 Jobbnummer
9971267