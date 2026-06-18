CNC-lärare till Kunskapscompaniet i Mariestad
Watma Education AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mariestad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Mariestad
2026-06-18
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Kunskapscompaniet bedriver vuxenutbildning på Kriminalvårdsanstalten Rödjan, och vi erbjuder nu en möjlighet att arbeta i en mycket trygg, strukturerad och välordnad miljö. Här får du verka i en säkerhetsklassad, professionell kontext där din huvuduppgift är att faktamässigt och pedagogiskt förmedla yrkeskunskaper till de intagna. För att framgångsrikt kunna axla denna ansvarsfulla roll och upprätthålla kvaliteten i undervisningen behöver du ha en specifik och gedigen bakgrund.
Ditt uppdrag
🌟 Som yrkeslärare på Kunskapscompaniet ansvarar du för hela undervisningen inom programmet tillsammans med dina kollegor. Du planerar, förbereder och genomför lektioner i enlighet med de anvisningar och gällande regelverk som finns inom Skolverkets kursplaner, samt våra interna riktlinjer och policys.
🌟 Undervisningen innefattar både teoretiska och praktiska moment och du bör vara kompetent inom båda dessa delar.
🌟 I tjänsten ingår även anskaffning, planering och uppföljning av APL-platser där vi gärna ser att du bidrar med ditt kontaktnät inom branschen.
För att ansöka ska du ha
✔ en inom utbildningsområdet adekvat utbildning, alternativt 2 års yrkeserfarenhet från aktuellt utbildningsområde.
✔ pedagogisk utbildning eller minst ett års erfarenhet av vuxenundervisning. Till vuxna räknas även unga vuxna, 16–25 år.
✔ samt övrig beskriven kompetens. Publiceringsdatum2026-06-18Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937561-2060665". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://karriar.kunskapscompaniet.se
Kriminalvårdsanstalten Rödjan (visa karta
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542 95 MARIESTAD Arbetsplats
Kunskapscompaniet vuxenutbildning Jobbnummer
9971270