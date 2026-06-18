Senior Byggledare inom anläggning
Avaron AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll i stora anläggnings- och stadsutvecklingsprojekt som befinner sig i olika skeden, från planering till genomförande. Här får du representera beställaren i byggskedet och vara den som håller ihop framdrift, kvalitet och samordning i en komplex miljö med flera entreprenader och många aktörer.
Du arbetar nära projektledare, entreprenörer, konsulter och myndigheter och blir en viktig länk mellan strategi och produktion ute i projekten. Uppdraget passar dig som trivs med att ta tydligt ansvar, driva frågor framåt och skapa struktur i projekt där tid, kostnad, miljö och arbetsmiljö behöver följas upp med hög precision. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill bidra i långsiktiga och samhällsviktiga projekt med stor påverkan från byggstart till överlämning.
ArbetsuppgifterDu upprättar och följer upp detaljerade tidplaner för byggskedet.
Du säkerställer att entreprenörernas planering är realistisk, samordnad och genomförbar.
Du identifierar risker, driver riskhantering och rapporterar status löpande till beställaren.
Du samordnar flera entreprenader och tydliggör gränsdragningar mellan olika parter.
Du leder byggmöten, samordningsmöten och arbetsplatsbesök samt dokumenterar beslut, avvikelser och åtgärder.
Du fungerar som kontaktpunkt mellan beställare, entreprenörer, konsulter och myndigheter.
Du följer upp att arbetet utförs enligt kontrakt, handlingar och gällande regelverk.
Du genomför egenkontroller och stickprov samt säkerställer att material och utförande håller rätt kvalitet.
Du följer upp arbetsmiljöplaner, rapporterar olyckor, tillbud och avvikelser och säkerställer att entreprenörerna uppfyller sina arbetsmiljöåtaganden.
Du granskar fakturor och ÄTA-hantering, följer upp ekonomiskt utfall och bidrar till kostnadskontroll.
Du säkerställer att miljökrav och hållbarhetsmål integreras i byggprocessen och följs upp.
Du medverkar vid förbesiktningar, slutbesiktningar och efterbesiktningar samt ser till att fel och brister åtgärdas inför överlämning.
Du hanterar inkomna synpunkter kopplade till projekten i felanmälningssystemet.
KravMinst 12 års dokumenterad erfarenhet som byggledare i större infrastruktur- eller stadsutvecklingsprojekt.
God kunskap om entreprenadjuridik, inklusive AB 04, ABT 06 och AMA.
Kurs i entreprenadjuridik genomförd inom de 3 senaste åren.
Erfarenhet av arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölagen och BAS-U.
Förmåga att leda möten och kommunicera tydligt i både tal och skrift på svenska.
Vana att arbeta i projekt med flera parallella entreprenader.
Akademisk utbildning inom byggteknik, anläggning eller motsvarande.
Erfarenhet från produktionsplanering och samverkan med flera aktörer.
Genomförd utbildning i AMA och MER omfattande minst 3 heldagar som genomförts inom de senaste 6 åren.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet från förnyelseområden eller omvandlingsområden.
Erfarenhet från VA-utbyggnader.
Erfarenhet av samverkansentreprenader.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7939146-2060681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9971282