Administratör inom Compliance till Husqvarna
Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-06-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en viktig och koordinerande roll där du bidrar till att säkerställa regelefterlevnad i tekniska projekt? Nu söker vi en administratör inom compliance till Husqvarna där du får arbeta nära specialister och stötta i deras dagliga arbete.
Om rollen
Som administratör inom material compliance kommer du att avlasta specialister genom att hantera administrativa och koordinerande uppgifter kopplade till regelefterlevnad. Rollen är bred och kombinerar struktur, kommunikation och uppföljning i en internationell miljö.
Cirka 60 % av rollen fokuserar på material compliance-relaterade uppgifter, medan resterande 40 % består av andra administrativa arbetsuppgifter inom avdelningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Administrera och följa upp återkommande compliance-aktiviteter i projekt
Koordinera input, statusuppdateringar och processflöden
Stötta rapporteringsprocesser
Strukturera och underhålla dokumentation för compliance och beslutsunderlag
Avlasta specialister genom att hantera löpande administrativa uppgifter
Stötta riskhantering och testaktiviteter kopplat till material compliance
Delta i förberedelse och administration av revisioner
Detta är en tidsbegränsad anställning på ca 1 årPubliceringsdatum2026-06-18Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och har en god förmåga att koordinera flera parallella uppgifter. Du är kommunikativ och trivs i en roll där du samarbetar med olika funktioner.
Vi ser att du har:
God organisatorisk förmåga och struktur
God kommunikationsförmåga
Flytande engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Erfarenhet av administrativt arbete eller koordinering, gärna inom compliance eller liknande område
Om Husqvarna
Husqvarna Group är ett internationellt bolag med en anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för både privat och offentlig sektor, och pionjärer inom smarta trädgårdslösningar – där Automower är ett välkänt exempel. Husqvarna präglas av innovation, hållbarhet och en inkluderande företagskultur där varje medarbetares utveckling står i fokus.
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har som mål att göra skillnad i människors liv genom att matcha rätt person med rätt roll. Vi är specialister på att rekrytera tekniska talanger och finns på sju orter i Sverige.
I rollen som Administratör blir du initialt anställd som konsult via Framtiden med möjlighet till övergång i anställning hos Husqvarna.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tidsbegränsat uppdrag ca 1 år
Placering: Huskvarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52775_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
561 31 HUSKVARNA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com +46709478688 Jobbnummer
9971281