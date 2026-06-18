Support Specialist inom fordonsindustrin (laddbox)
Msx International Ltd. England, Filial / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-18
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Företagsbeskrivning
MSX International driver morgondagens mobilitet. Vi är verksamma i över 80 länder och stöttar fordonsindustrin med smarta, digitala och hållbara lösningar.
Hos oss kan du aktivt forma framtidens mobilitet – en spännande sektor som aldrig står still. Vi erbjuder en innovativ arbetsmiljö med flexibla, hybrida alternativ och ser våra medarbetare som vår största tillgång: mångsidiga, engagerade och alltid redo att bryta ny mark.
Letar du efter variation, utveckling och verklig påverkan? Välkommen till MSX.
Om rollen
Som central supporttekniker, inom laddning och uppkoppling, agerar du back-end kontaktperson mellan marknader, externa installatörsorganisationer och centrala produkt- och utvecklingsfunktioner.
Din roll är nyckeln till att lösa komplexa tekniska problem, återställa funktionalitet och kontinuerligt förbättra installationskvaliteten och systemets robusthet.
Ditt dagliga arbete kommer att omfatta:
• Tillhandahålla back-end teknisk support till marknader och externa installatörsorganisationer
• Felsöka elbils-laddboxinstallationer, inklusive problem med elektrisk konfiguration, driftsättning och start
• Diagnostisera och lösa anslutningsrelaterade problem (LAN, WiFi, mobil, backend-kommunikation)
• Hantera tekniska ärenden som kräver korrekt, snabb och högkvalitativ kommunikation
• Fungera som länk mellan fältproblem och interna produkt-, programvaru- och hårdvaruutvecklingsteam
• Bidra till kunskapsbaser, installationsriktlinjer och kontinuerliga förbättringsinitiativ
• Samarbeta nära med andra tekniska supportkollegor globalt
Kravspecifikation
Vad du kommer att bidra med:
Du är en samarbetsvillig och lösningsorienterad supporttekniker som tycker om att arbeta nära fältet och stödja andra i att lösa verkliga tekniska problem. Du är bekväm med att ta ansvar för komplexa problem och stå upp för dina tekniska resultat på ett tydligt och förtroendeskapande sätt.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
• Erfarenhet av teknisk support, driftsättning eller felsökning av elektriska eller uppkopplade produkter
• Stark förståelse för uppkoppling (nätverksgrunder, brandväggar, SIM, backend-kommunikation)
• Erfarenhet av elbils-laddbox-system, laddningsinfrastruktur för elbilar, energi- eller IoT-lösningar är mycket fördelaktigt
• Förmåga att arbeta i team, tidszoner och kulturella sammanhang
• Strukturerad problemlösning och hög integritet
• Flytande (muntlig och skriftlig) svenska och engelska; ytterligare språk är meriterande
Viktigast av allt är att du har ett starkt tekniskt intresse, fokus på slutanvändarens och installatörens upplevelse och en genuin passion för att få komplexa system att fungera tillförlitligt i verkligheten.
Ytterligare information
Arbetsplats och omfattning:
Tjänsten är placerad i trevliga lokaler i Torslanda. Detta är en heltidstjänst och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en månadslön i spannet 43–47 000 SEK för denna position. Lönesättningen sker i enlighet med vår lönesättningspolicy och baseras bland annat på utbildning, kompetens, kvalifikationer och erfarenhet.
Övrig information
Med över 5 000 medarbetare i mer än 80 länder världen över erbjuder våra team branschledande expertis inom:
• Konsumentengagemang
• Prestanda för reservdelar, tillbehör och service
• Handlingsbara insikter
• Reparationsoptimering och efterlevnad
• Lärandelösningar
• Distribution och försäljningsprestanda
Vår dokumenterade framgång innebär att vi idag samarbetar med nästan alla biltillverkare på marknaden.
MSX:s syfte
Att ge Movers och Makers möjlighet att blomstra i en ständigt föränderlig värld.
MSX:s mission
Att utnyttja vår expertis inom mobilitet, kreativiteten hos våra globala team och kraften i teknologin för att skapa skräddarsydda, hållbara och innovativa lösningar.
MSX:s vision
Att vara kundernas förstahandsval, erkända för vår operativa excellens och vårt engagemang för att driva förändring och innovation inom mobilitetsindustrin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Msx International Ltd. England, Filial
(org.nr 516402-6832)
Rullagergata 9, vån 6 (visa karta
)
415 26 GÖTEBORG Jobbnummer
9971268