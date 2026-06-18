Undersköterskor för nattjänst till kardiologiavdelning HIA/5C Varberg
Region Halland / Undersköterskejobb / Varberg Visa alla undersköterskejobb i Varberg
2026-06-18
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Vill du vara med där det händer?Hos oss på Hallands sjukhus Varberg får du arbeta med akutsjukvård i ett högt tempo, där varje dag gör skillnad för våra patienter. Vi söker dig som är engagerad, noggrann och har hjärtat på rätt ställe – bokstavligt talat!
Varför välja oss?
Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team med fokus på utveckling och framtid.
Vi erbjuder kompetensutveckling
Vårdnära serviceteam avlastar med praktiska uppgifter, så att du kan lägga din tid där den behövs mest – hos patienterna.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära patienten och är en viktig del av vårdkedjan. Du kommer bland annat att:
Kontrollera vitalparametrar och utföra omvårdnad
Hantera telemetri och EKG
Dokumentera i journalsystemet
Bidra till omvårdnadsplaner och riskbedömningar
Om avdelningen
Avdelning 5C är en kardiologisk vårdavdelning med fyra HIA-platser (hjärtintensiv vård). Här vårdar vi patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, arytmier, hjärtsvikt och postoperativ vård efter hjärtoperationer. Vi har ett högt flöde av patienter och ett nära samarbete med akutmottagningen och hjärtmottagningen.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av akutsjukvård
Har ett professionellt och lyhört bemötande
Tar ansvar
Kommunicerar tydligt
Trivs med samt har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team
Fokuserar på att ge den bästa vården
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetstiden är natt, med ett arbetstidsmått på 32 timmar/vecka.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande – vänta inte med att söka!
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om hur det är att jobba som undersköterska inom Region Halland här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset Vbg (visa karta
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432 81 VARBERG Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Emma Y Nilsson, Kommunal 0340-481018 Jobbnummer
9971276