Rekryterare
Region Gotland / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2026-04-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Rekryterings- och bemanningsenheten
På rekryterings- och bemanningsenheten får du möjlighet att bidra till att rätt kompetens finns på plats i några av samhällets viktigaste verksamheter - varje dag.
Enheten består av engagerade och erfarna kollegor med olika kompetenser inom rekrytering och bemanning. Vi arbetar teambaserat och värdesätter samarbete, kunskapsdelning och ett prestigelöst förhållningssätt. Här finns en god gemenskap och en vilja att ständigt utveckla arbetssätt och metoder för att möta framtidens kompetensutmaningar.Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Som rekryterare hos oss har du en central roll i att säkerställa kompetensförsörjningen inom äldreomsorg, skola, förskola, fritidsverksamhet och måltidsservice. Du ansvarar för att driva hela rekryteringsprocessen från start till mål och arbetar nära verksamhetschefer som ett kvalificerat stöd i rekryteringsfrågor. I rollen planerar och strukturerar du rekryteringsprocesser, arbetar med annonsering och kandidatattraktion samt genomför intervjuer och urval. Du tar referenser, genomför relevanta kontroller och sammanställer underlag inför anställningsbeslut. Arbetet innefattar även administrativa uppgifter kopplade till rekrytering samt vikarietillsättning vid behov.
Som rekryterare är du också en viktig ambassadör för Region Gotland, där du genom ett professionellt och positivt bemötande bidrar till en god kandidatupplevelse och stärker vårt arbetsgivarvarumärke.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom HR, personal- och arbetslivsvetenskap eller har förvärvat motsvarande kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser och är van vid att hantera större flöden av ansökningar, genomföra intervjuer och göra kvalificerade urval. Du har god kunskap om lagen om anställningsskydd (LAS) och dess tillämpning i rekryteringssammanhang. Det är meriterande om du har erfarenhet av rekrytering inom offentlig verksamhet, volymrekrytering eller har arbetat konsultativt gentemot chefer, liksom om du har vana av rekryteringssystem.
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och har ett konsultativt förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta, bygger förtroendefulla relationer och trivs i en roll där du arbetar i ett högt tempo samtidigt som du säkerställer kvalitet i varje steg. Du har ett genuint intresse för människor och drivs av att skapa träffsäkra rekryteringar.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team där vi värdesätter kunskapsdelning, utveckling och ett prestigelöst arbetssätt. Vi erbjuder en genomtänkt introduktion och en arbetsplats där du får möjlighet att växa i din roll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY
För detta jobb krävs körkort.
Rekrytering- och bemanningsenheten
Jane Sandberg, enhetschef 0498-268011
9859721