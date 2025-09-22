Rekryterare
Hirely AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker en Rekryterare till Carotte Staff!
Vill du arbeta i ett företag där service och kvalitet står i fokus - och där vi tillsammans skapar oförglömliga upplevelser för våra kunder? Hos oss på Carotte Staff får du en spännande roll där du driver rekryteringsprocesser från start till mål i en miljö som präglas av engagemang, driv och lagkänsla.
Om Carotte
Carotte har varit ledande inom service sedan 1982 och är idag uppdelat i tre bolag: Food & Event, Housekeeping och Staff. Tillsammans erbjuder vi helhetslösningar inom mat, möten och service.
Hos Carotte Staff brinner vi för att matcha de bästa kandidaterna och konsulterna med våra kunders behov - allt från kortare bemanningsuppdrag till långsiktig rekrytering. Genom vår egen Carotte Academy utbildar vi servicepersonalen som gör skillnad - med engagemang, glöd och känsla för detaljer.
Om rollen
I rollen som rekryterare hos oss på Carotte Staff kommer du att ansvara för hela rekryteringsprocessen - från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer och kandidatpresentation. Du driver rekryteringsuppdrag både internt inom koncernen och till våra externa kunder - med fokus på kvalitet, professionalism och personligt engagemang.
Våra rekryteringsuppdrag ligger huvudsakligen inom besöksnäringen, vilket innebär att du kan arbeta med allt från servicevärdar, receptionister och sitemanagers till restaurangnära roller som servispersonal, baristor eller kockar. Rollen är bred och varierad och ger dig möjlighet att utveckla både din kompetens inom rekrytering och din förståelse för branschen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Rekryteringsprocesser från start till mål - kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, kandidatpresentationer, referenstagning och ibland tester.
• Onboarding - säkerställa en smidig introduktion av nya medarbetare.
• Kunddialog - nära samarbete med kunder för att förstå deras behov och leverera rätt lösning.
• Kandidatupplevelse - bygga relationer och skapa en professionell och positiv upplevelse för alla kandidater.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för rekrytering och trivs i en miljö där tempot är högt och dagarna varierande. Du har en stark känsla för service och människor och gillar att arbeta både självständigt och i team.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av att driva rekryteringsprocesser - gärna från bemanningsbranschen eller med koppling till hotell, restaurang eller event.
Förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer.
God administrativ förmåga och struktur.
En bakgrund från besöksnäringen (exempelvis restaurang, hotell eller event).
Flexibilitet och en vilja att bidra där det behövs.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Varför Carotte Staff?
Hos oss blir du en del av ett växande företag med stora ambitioner, där varje medarbetare gör skillnad.
Vi erbjuder:
Ett härligt team som stöttar och inspirerar varandra.
Möjligheten att utvecklas och växa i din karriär.
Ett jobb där du ser resultatet av ditt arbete varje dag.
Praktisk information
Omfattning: Tillsvidareanställning, 100% (med 6 månaders provanställning)
Placering: Göteborg
Start: Omgående eller enligt ök
Lön: Månadslön
Ansök redan idag. Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att skicka in ditt CV och personliga brev via länken. Har du frågor? Kontakta gärna ansvarig rekryterare på negin@carotte.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sökord: Rekrytering, rekryterare, bemanning, HR, konsultchef, kandidatansvarig, personal, service, besöksnäring, facility services
Jobb från meetastudent.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Carotte Staff Jobbnummer
9521210