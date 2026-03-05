Rekryterare - projektanställning till Transdev (start omgående)
Kan du starta omgående och är trygg i att självständigt driva rekryteringar? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Transdev befinner sig i en period med hög rekryteringsaktivitet och vi söker därför en erfaren rekryterare som kan förstärka HR-teamet under en projektanställning fram till 31 december 2026.
I rollen ansvarar du för att driva rekryteringar av tjänstemän och chefer i nära samarbete med våra rekryterande chefer. Du arbetar operativt genom hela rekryteringsprocessen - från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer och kandidatdialog.
Ditt uppdrag
Självständigt driva hela rekryteringsprocessen från kravprofil till anställning
Stötta chefer i urval, intervjuer och kandidatbedömning
Säkerställa en professionell och effektiv kandidatupplevelse
Arbeta operativt i vårt rekryteringssystem Teamtailor
Under perioder med färre rekryteringar kan rollen även innebära att bidra till att utveckla och effektivisera vårt rekryteringsarbete, till exempel genom att:
Optimera och utveckla arbetssätt i Teamtailor
Se över och förbättra mallar och strukturer kopplat till rekryteringsprocessen
Bidra med initiativ som stärker och effektiviserar våra rekryteringsprocesser
Vi söker dig som
Är trygg i att självständigt driva rekryteringar, gärna av både tjänstemän och chefer
Har ett strukturerat arbetssätt och är van att hantera flera processer parallellt
Har erfarenhet av Teamtailor eller liknande rekryteringssystem
Har arbetat med personbedömningstester - certifiering i MAP, Matrigma och MAP-X via Assessio är meriterande
Anställningsform Detta är en projektanställning hos Transdev med månadslön till och med 31 december 2026. Uppdraget är inte aktuellt för konsulter som fakturerar via eget bolag.
Viktigt att veta Vi behöver förstärka teamet omgående och söker därför dig som kan starta direkt. Vi har tyvärr inte möjlighet att invänta längre uppsägningstider.
Sommar och semester Vi tillämpar innevarande semesterår, vilket innebär att du tjänar in semester under året.
Under sommaren är rekryteringstakten generellt lägre i organisationen och det är därför en naturlig period för semester i rollen.
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande!
Om oss Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt erbjudande spänner över flera transportslag, bland andra buss, tåg, spårvagn och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 100 000 medarbetare möjliggör 10 miljoner dagliga resor världen över.
I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik - för en hållbar utveckling och för att ge människor frihet att resa. Så ansöker du
