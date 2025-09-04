Rekryterande konsultchef till StudentConsulting!
Är du resultat- och kundorienterad, nöjd först när du tillsatt ditt rekryteringsuppdrag? Engagerad, ansvarstagande och har ett intresse för rekrytering och kundrelationer? Då har vi jobbet för dig!
StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning, rekrytering och jobbmatchning med kontor över hela Norden. Vi är ett ungt bolag där det är högt i tak och snabbt till beslut. Vi brinner för att matcha kompetens och personlighet till rätt arbetsplats och uppgift.
På StudentConsulting är den ena dagen, aldrig den andra lik. Förändringar sker i snabb takt och vi växer både som kollegor och organisation varje dag. Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat. Vi är en organisation som har tydliga mål att arbeta utefter.
Till team i Östergötland söker vi nu en person som kommer arbeta i rollen som rekryterande kundansvarig. Rollen är bred och innebär ansvar för alltifrån första kontakt med kundföretaget, genomgång av kravprofil till att hitta rätt kandidat för slutförd rekrytering. Du är konsultchef över flera utav våra heltid- och deltidskonsulter och är deras närmsta kontakt samtidigt som du ansvarar för dialogen med våra beställare ute på uppdragen. Du arbetar du tillsammans med dina kollegor på enheten. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda under kontorstid, måndag-fredag.
I rollen som Rekryterande Konsultchef arbetar du bland annat med;
o Daglig kundkontakt med nya potentiella kunder och utveckling av pågående kundsamarbeten
o Rekryteringsprocessens alla delar, såsom annonsering, urval, intervjuer, testning, referenstagning
o Kandidatinflödesaktiviteter och search
o Schemaläggning och utbokning
o Dagliga konsultkontakter, vilket innebär uppföljning av prestationer, avveckling, medarbetarsamtal m.m.
o Administrativa uppgifter rörande både kandidater, konsulter och kunder
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har en akademisk examen inom personal/ekonomiområdet eller liknande, men det kan även vägas upp med relevant arbetslivserfarenhet och personlighet. Meriterande är tidigare erfarenhet inom personalarbete, försäljning, rekrytering eller annan relevant arbetslivserfarenhet.
Som person är du resultatorienterad, självgående och handlingskraftig. Vidare är du lyhörd, har lätt för att skapa förtroende, är professionell i ditt bemötande med kandidater, konsulter och kunder. Då arbetet som rekryterande konsultchef till stor del består av kommunikation är ett krav att du som söker har mycket god förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska.
Arbetet är ansvarsfullt och kräver en professionell och positiv hållning, oavsett vilka situationer eller människor du möter. Det är viktigt att du är noggrann, strukturerad och kan planera ditt arbete och din arbetsdag efter rätt prioriteringar. Vi söker dig som är affärsmässig och trivs med att ständigt möta nya människor och nya situationer.
Det är ett krav att du som söker har B-körkort då du enkelt ska kunna ta dig runt till olika företag och konsultuppdrag i regionen.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök då tjänsten redan idag. Tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt person. Söker gör du via vår hemsida www.studentconsulting.se.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Affärschef, Tobias Hermansson, tobias.hermansson@studentconsulting.com
Välkommen in med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
