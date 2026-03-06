Reklamdistributör
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
Vi söker dig som är intresserad av att jobba extra under helgen. Du delar ut ett eller flera distrikt någon gång mellan fredag 18.00 till söndag 15.00. Du väljer alltså själv under helgen när du vill jobba.
Du behöver vara självgående, flexibel, plikttrogen och vara villig att arbeta i alla typer av väder.
Perfekt att kombinera med studier eller annan sysselsättning.
We are looking for someone who is interested in working extra during the weekend. You will distribute one or more districts sometime between Friday 6:00 PM and Sunday 3:00 PM. So you choose when it suits you to work during the weekend.
You need to be independent, flexible, conscientious and willing to work in all types of weather.
Perfect to combine with studies or other employment.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Malmixx Projekt AB (org.nr 556469-8248)
Rättvik Jobbnummer
9783050