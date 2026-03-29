Regulatory Affairs Manager CMC
2026-03-29
Regulatory Affairs Specialist
Är du en expert inom regulatoriska frågor som drivs av teknisk precision och vetenskaplig kommunikation? Vi söker nu en Regulatory Affairs Specialist som vill axla ett stort ansvar för våra regulatoriska strategier och processer rörande biologiska läkemedel, kemiska substanser och medicintekniska produkter.
Om rollen
I denna roll agerar du som en nyckelperson för implementering av regulatoriska program och strategier. Du arbetar självständigt med komplexa projekt som spänner över hela produktlivscykeln - från CMC-regulering till Medical Writing och myndighetskontakt. Du förväntas inte bara följa processer, utan även bidra till att designa och förbättra dem.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Regulatoriskt genomförande: Implementera program och policys för regulatoriska aktiviteter rörande biologiska produkter, kemiska läkemedel och medicinteknik.
Registrering & Myndighetskontakt: Ansvara för förberedelse, inlämning och uppföljning av MAA (Marketing Authorization Applications) samt arkivering av registreringsfiler.
Scientific & Medical Writing: Skriva och redigera manuskript för kliniska studier, vetenskapliga rapporter, monografier och sammanställningar av rådata för inlämning till myndigheter.
Säkerhet & Compliance: Bevaka produktsäkerhet och säkerställa att alla regulatoriska krav efterlevs enligt gällande lagstiftning.
Dokumentation: Samla in, analysera och godkänna regulatoriska dokument samt sammanställa data från olika källor för både intern och extern publik.
Support till ledning: Förbereda presentationer och koncept för ledningsgrupper och fungera som teknisk rådgivare till linjechefer och andra avdelningar.KvalifikationerProfil
Vi söker dig som är en trygg yrkesmänniska med förmågan att arbeta självständigt och lösa komplexa problem genom specialiserad kunskap. Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer tvärfunktionellt och kan övertyga andra om nya koncept och arbetssätt.
Krav för tjänsten:
Erfarenhet: Minst 4 års erfarenhet av arbete inom Regulatory Affairs.
Kvalitetskrav: Gedigen erfarenhet av och kunskap om GMP (Good Manufacturing Practice).
Språk: Flytande i både engelska och svenska, med mycket god förmåga att skriva vetenskapliga texter och medicinska rapporter.
Utbildning: Kandidatexamen (Bachelor's Degree) eller motsvarande inom relevant område (t.ex. farmaci, biokemi eller ingenjörsvetenskap).
Meriterande:
Teknisk bakgrund: En mer teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet ses som en stor fördel för att förstå komplexiteten i produkterna.
MDR: Direkt erfarenhet av arbete med Medical Device Regulation (MDR).
Expertis: Erfarenhet av Drugs CMC regulatory eller arbete med Biologicals.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
