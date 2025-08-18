Regulatory Affairs Manager
Roi Rekrytering Sverige AB / Apotekarjobb / Malmö Visa alla apotekarjobb i Malmö
2025-08-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Bioglans avdelning för Regulatory Affairs och Pharmacovigilance består av sex medarbetare.
I produktportföljen ansvarar vi för läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och hälsokost.
Nu söker vi en Regulatory Affairs (RA) Manager till avdelningen. Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som RA Manager jobbar du både självständigt, och i nära samarbete med kollegor inom företaget.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att...
Självständigt ansvara för life cycle management, framför allt inom modul 3, för läkemedel i nationell procedur och i DCP/MRP.
Ge regulatorisk support inom företaget.
Vara projektledare för regulatoriska projekt, och se till att tidsplaner följs.
Granska och godkänna märkningsmaterial och marknadsföringsmaterial.
Utveckla, granska och implementera interna processer.
Beroende av din bakgrund och ditt intresse kan dina arbetsuppgifter även bestå av att...
Ansvara för nyregistreringar av läkemedel i nationell procedur och i DCP/MRP.
Ansvara för produktfilen för kosttillskottProfil
Som person är du ansvarstagande och noggrann, jobbar strukturerat och kan hantera flera ärenden parallellt.
Du har en god förmåga att granska en frågeställning ur flera perspektiv.
Om du dessutom har en god pedagogisk förmåga och gärna delar med dig av dina kunskaper, trivs att jobba med positiva, hjälpsamma och kompetenta kollegor, och vill fortsätta utveckla din kompetens ser vi verkligen fram emot att se din ansökan. Eftersom vi är måna om personalgruppens välmående kommer stor vikt att läggas vid din personlighet.
För att lyckas i rollen är det dessutom ett krav att du...
har akademisk utbildning inom Life Science.
har minst 2-3 års praktisk erfarenhet från Regulatory Affairs, inom life cycle management av läkemedel, modul 3.
behärska både svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Vi erbjuder
Centralt läge i Malmö hamn, med gratis parkering.
Förmånspaket inklusive friskvårdsbidrag, frukost och frukt dagligen och förmånscykel.
Flexibel arbetstid.
Ledighet röda dagar, kortare arbetsdag dag för röd dag, ATF-utökade ledighetsdagar, samt ledighet dagarna mellan jul och nyår.
Kontinuerlig kompetensutveckling.
Praktiskt
Tillsvidareanställning på heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Placerad i Malmö - ej hybrid
Anställningen omfattas av kollektivavtalSå ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande då vi avser tillsätta tjänsten snarast möjligt, vänta därför inte med att söka. Du ansöker med CV och personligt brev genom att klicka på "Sök tjänst". Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller andra kanaler.
Har du frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta Lena Bergström, chef för Regulatory Affairs och Pharmacovigilance, telefon: 040 - 28 75 61, e-post: lena.bergstrom@bioglan.se
Sista ansökningsdag är 2025-09-09.Om företaget
Bioglan AB utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel, medicintekniska produkter, kosttillskott och kosmetika som varje dag hjälper människor över hela världen. I Malmö tillverkas produkter för topikal användning i form av krämer, salvor och geler. Bioglan AB ingår i den spanska läkemedelskoncernen Reig Jofré Group. Kvalitetssystemet följer GMP (Good Manufacturing Practice) och ISO 13485. På Bioglan värderar vi modiga och nyfikna medarbetare som strävar efter att med hög kvalité både utveckla sig själv och vår organisation. Vi värdesätter en positiv och nyfiken inställning och ett professionellt och kompetensbaserat arbetssätt.
Bioglan AB har strax över 100 medarbetare som definieras av en stor mångfald, med hänsyn till ålder, nationalitet och utbildning, vid anläggningen i Malmö. Organisationen är ansluten till IKEM-förbunden.
Läs mer om oss på www.bioglan.se
Ansökan sker via https://careers.bioglan.se/
Bioglan AB undanber oombedd hjälp från rekryteringsfirmor för denna tjänst, inga telefonsamtal eller e-post accepteras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
Bioglan Jobbnummer
9463809