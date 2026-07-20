Registrator, vikariat
Livsmedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-07-20
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Vill du vara med och bidra till att Livsmedelsverkets allmänna handlingar diarieförs och hanteras rättssäkert? Är du en ansvarsfull person med utbildning eller erfarenhet som registrator? Låter det intressant kan detta vara tjänsten för dig!
Din roll
Som registrator ansvarar du för att registrering och hantering av allmänna handlingar genomförs med hög kvalitet och på ett rättssäkert sätt vid myndigheten.
Denna tjänst är ett vikariat på sex månader.
Du arbetar främst med den dagliga hanteringen av allmänna handlingar, vilket till stor del innebär att diarieföra handlingar från den officiella inkorgen samt den interna och externa posten, i vårt ärendehanteringssystem Public 360. I dina arbetsuppgifter ingår att hantera förfrågningar från allmänheten om utlämnande av allmänna handlingar, inklusive sekretessgranskning, och att arbeta med löpande ärendeuppföljning. Du arbetar även med systemadministration i Public 360 till exempel med att tilldela medarbetare behörigheter till systemet. I ditt arbete ingår också att bistå med stöd till Livsmedelsverkets medarbetare i frågor om diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Du bidrar till utveckling av arbetssätt och rutiner samt inhämtar nya perspektiv för arbetsområdet genom en god omvärldsbevakning. För oss är omvärldsbevakning en del av att bli framgångsrika med att nå ut med vår kompetens samt att utvecklas i våra roller.
Enheten för säkerhet
Registraturen ingår i team Arkiv och registratur under Enheten för säkerhet. Enheten hanterar informationshantering, informationssäkerhet, allmänna säkerhetsfrågor och beredskapsplanering. Enheten omfattar även säkerhetsskydd, dataskydd och signalskydd, samt ger stöd i verkets arbete med krisberedskap och civilt försvar. Enheten består av ca 20 medarbetare och söker nu en registrator.
Din kompetens
Vi söker dig som har minst gymnasiekompetens och aktuell yrkeserfarenhet som registrator. Har du arkivarieutbildning på högskolenivå eller utbildning till diplomerad registrator är det meriterande. För att lyckas i arbetet krävs att du har erfarenhet av arbete med diarieföring, digital informationshantering samt i ärendehanteringssystem.
Du har god kunskap om de författningar som reglerar hanteringen av allmänna handlingar och det är meriterande om du har erfarenhet av sekretessbedömning i samband med utlämnandeärenden samt om du har erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. Vidare vill vi att du har god IT-kompetens, främst i Officepaketet. Det är meriterande om du har kunskaper om Public 360, Adobe Acrobat samt erfarenhet av att hålla utbildningar. Utöver detta krävs att du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
Har du erfarenhet av projektledning alternativ förvaltningsledning (tex implementering av nya system, uppgraderingar av system eller testledning) är även detta meriterande, då tjänsten kan komma att innefatta förvaltningsledning av ärende och dokumenthantering.
Dina personliga egenskaper
Som person är du initiativtagande och trivs med att arbeta såväl självständigt, som tillsammans med andra. Du uppskattar att arbeta med kollegor som har andra yrkesroller. Du är van att hantera arbetstoppar och agerar effektivt och noggrant även i dessa lägen. Din kommunikativa förmåga är hög och du har ett prestigelöst förhållningssätt och hjälper gärna till där det behövs för verksamhets bästa. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Jennie Larsson. Representant för Saco är Åsa Eneroth och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-10. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/02390. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 6 månader, Heltid.
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Enheten för säkerhet
Placeringsort: Uppsala
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen för det statliga avtalsområdet. Vid Livsmedelsverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
752 37 UPPSALA Jobbnummer
10006396