Sales and customer installations specialist
Primare AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-08-06
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Primare AB söker engagerad och affärsdriven internationell säljare/exportsäljare som vill vara med och utveckla vår internationella verksamhet och skapa långsiktiga relationer.
Du kommer att ansvara för att utveckla och underhålla affärsrelationer. Rollen innebär ett helhetsansvar för försäljning till leverans, installation, teknisk support och eftervård. Du arbetar nära kunder, distributörer och interna funktioner för att säkerställa hög kundnöjdhet och långsiktiga affärsrelationer.
Resor internationellt förekommer regelbundet.
Arbetet innebär:
Aktiv försäljning och utveckling av nya marknader.
Bygga och utveckla kundrelationer.
Offertarbete, prisförhandling och avtal.
Försäljningsrapportering och analys.
Sk "turn-key" försäljning där du ansvarar för att sälja in artiklar till kund samt planera och genomföra installationer, innefattande rumskalibrering och/eller konfiguration av system.
Ge teknisk support till kunder och distributörer, före, under och efter leverans.
Ansvara för eftervård och uppföljning.
Representera företaget och presentation av produkter vid kundbesök, mässor och internationella evenemang.
Primare AB söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av internationell försäljning/exportförsäljning.
Erfarenhet av export.
God erfarenhet av att bygga och utveckla affärsrelationer.
Dokumenterad erfarenhet av teknisk support och kundservice, meriterande inom audio/video/hembio.
Dokumenterad erfarenhet av installation och driftsättning av tekniska produkter eller system, meriterande inom Hifi/audio/video.
Erfarenhet av rumskalibrering och/eller konfiguration.
Erfarenhet av Controller platforms.
God administrativ förmåga och vana vid att arbeta strukturerat.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande.
Möjlighet att resa internationellt utan begränsningar.
För att lyckas i rollen är du:
Affärsorienterad och resultatinriktad.
Självständig och ansvarstagande.
Serviceinriktad med ett starkt kundfokus.
Teknisk och lösningsorienterad.
Strukturerad och noggrann.
Kommunikativ och förtroendeskapande.
Primare AB erbjuder:
En varierande och utvecklande roll med många internationella kontaktytor.
Möjlighet att påverka och utveckla företagets affärsrelationer.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar.
Marknadsmässiga anställningsvillkor.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Endast via e-post
E-post: marie@primare.net Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Primare AB
(org.nr 556445-0905) Arbetsplats
Primare AB Kontakt
Financial Manager
Marie Petersén marie@primare.net Jobbnummer
10023733