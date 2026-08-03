Registrator till Barnombudsmannen
Barnombudsmannen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barnombudsmannen i Stockholm
Barnombudsmannen är en liten myndighet med ett viktigt uppdrag och korta beslutsvägar. Här får du som erfaren registrator ett stort eget ansvar och möjlighet att vara den självklara experten inom registratur och diarieföring. Du arbetar nära verksamheten där du är en viktig del och där vi hjälps åt och stöttar varandra. Tjänsten passar dig som uppskattar variation, samarbete och ett självständigt arbetssätt.
Barnombudsmannen arbetar för barns rättigheter. Vårt uppdrag är att driva på och bevaka efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Läs mer på http://www.barnombudsmannen.se/
Om rollen
Som registrator vid Barnombudsmannen kommer du att spela en central roll i vår dokumenthantering. Du kommer att hantera inkommande och utgående handlingar, tillse att dessa hanteras korrekt samt säkerställa att rätt information finns på rätt plats, i rätt tid. Som systemansvarig samverkar du med vår systemleverantör för att säkerställa att ärendehanteringssystemet fungerar, utvecklas och används på rätt sätt. Du förbättrar löpande våra processer och styrdokument. Du har en nyckelroll i vår digitala utveckling där du samordnar övergången till e‐arkiv under hösten och tillsammans med konsulter ser till att allt är väl förberett inför kommande arkivleveranser till Riksarkivet. Du ger även stöd och service till myndighetens övriga medarbetare och chefer i dokumenthanteringsfrågor. Utöver detta kommer du att hantera förfrågningar från allmänheten samt stötta med övriga förekommande administrativa uppgifter på myndigheten, till exempel stöd i diarieföringen kring regeringsuppdrag och andra projekt.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Minst tre års erfarenhet av registratur inom offentlig förvaltning.
Relevant utbildning som registrator eller annan utbildning/längre erfarenhet av arkiv/registratur som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Goda kunskaper om lagar och regler för hantering av både öppen och sekretessbelagd information.
God erfarenhet av att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem, gärna Public 360.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i statlig verksamhet.
Erfarenhet att arbeta som ensam registrator.
Erfarenhet av att ta fram styrdokument eller arbeta med processutveckling, gärna kopplat till informationshantering
Goda kunskaper i GDPR och erfarenhet som dataskyddsombud.Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid motivation till tjänsten och dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är flexibel, har ett gott omdöme och ordningssinne och som tycker om att ge service. Du trivs att arbeta självständigt i rollen som registrator i nära samarbete med den övriga verksamheten. Vidare är du prestigelös och har intresse av att hjälpa till med andra administrativa arbetsuppgifter på myndigheten när så krävs.
Anställningen
Tjänsten är tillsvidare på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.
För mer information om tjänsten kontakta tillförordnad biträdande avdelningschef Janna Kokko, tel 08-692 29 83. Du är även välkommen att kontakta HR-ansvarig Sara Clapham, tel 08-692 29 53. Båda är tillbaka från semester den 10 augusti. Läs mer om Barnombudsmannen på vår hemsida, https://www.barnombudsmannen.se/.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast den 23 augusti 2026.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Barnombudsmannen arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess.
Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnombudsmannen
(org.nr 202100-3690)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Barnombudsmannen Jobbnummer
10018316