Regissör sökes till vertikal serie
Mondiala Entertainment AB / Kulturjobb / Göteborg
2025-12-21
Spännande och utmanade extrajobb!
Vi på Mondiala Entertainment söker nu efter dig som känner att du skulle vilja ge dig på att regissera en vertikal serie.
Denna typen av serie kallas för "Verticals". Avsnitten är 90 sekunder långa och berättartekniken går ut på att det är väldigt svårt att låta bli att titta på nästa avsnitt.
I centrum står alltid romantik och dessa serier konsumeras i telefonen.
Vi söker dig som är duktig på att kommunicera vision och har ett tränat öga för vad som kommer att funka.
Vi tror också att du som är person är orädd, hårdhudad och vågar kommunicera rakt och tydligt med skådespelare och crew samtidigt som du bidrar till att skapa en trygg och trivsam arbetsplats.
Vi ska göra tydligt att många av våra projekt har låg budget och passar därför bäst för dem som antingen är i början av sina karriärer eller brinner lite extra för romantik eller fantasy på grund av lönenivån. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: mondialaentertainment@outlook.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Regissör".
