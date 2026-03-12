Regioninköpschef Till Peab
2026-03-12
Är du en erfaren ledare, van att arbeta strategiskt och brinner för att utveckla och optimera inköpsprocesserna? Då kanske du är helt rätt person när vi nu söker en regioninköpschef till byggverksamheten inom norra och södra Norrland.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som regioninköpschef har du det övergripande ansvaret för utveckling, styrning och uppföljning av inköpsarbetet från Norrbotten ner till Gävleborg och Dalarna. Detta innebär att du utifrån verksamhetens behov och affärsplan säkerställer att inköpsarbetet bedrivs i enlighet med Peabs företagspolicy innefattande exempelvis hanteringen av internhandel och centrala avtal. Tillsammans med chef för produktionsstöd genomför ni regelbundet internrevisioner för att kontinuerligt utveckla inköpsstödet, förtydliga och förbättra ut till produktionen. Du samordnar och inspirerar regionernas inköpare samt en del andra roller med inköpsbefogenheter och tillför spetskompetens i upphandling, juridik och kontraktsskrivning. Ditt mål är alltid att säkerställa lönsamma affärer, upprätthålla goda leverantörsrelationer och stötta inköparna och produktionen för att uppfylla företagets mål.
Regioninköpschefen ingår tillsammans med övriga RIC i landet i ett nätverk vars syfte är att medverka i utvecklingen av inköpsarbetet för affärsområde bygg. Du ingår också i ledningsgrupperna för både bygg norra och södra Norrland och rapporterar direkt till en av regioncheferna. Tjänsten kan utgå från någon av orterna Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall eller Hudiksvall.
Vem är du?
För att bli lyckosam i uppdraget som regioninköpschef bör du ha minst fem års erfarenhet av operativt och delvis strategiskt inköpsarbete. Sannolikt har du under åren getts utökat ansvar i din roll och eventuellt tilldelats ledaransvar i en mer senior inköpsroll, som mentor eller kanske rent av personalansvar. Meriterande är om du tidigare har verkat inom byggbranschen eller någon annan närbesläktad bransch samt har erfarenhet av internationella köp. Byggbranschens inköpsarbete präglas av ett högt tempo och många aktörer som ska upphandlas i anbuds- och produktionsskedet. Detta ställer höga krav på förmågan att lösa problem samt snabbt kunna förstå verksamheten. Kontraktsadministrations- och gränsdragningsfrågor är också något som regioninköpschefen kommer i kontakt med.
Du anser dig själv vara affärsmässig, analytisk, kommunikativ och målorienterad. Du har en god förhandlingsförmåga och motiveras av att utveckla och vägleda andra i riktning mot Peabs mål. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Poolia. Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Sofie Cardegren: 073 344 71 76 alt. sofie.cardegren@poolia.se
Om verksamheten
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
