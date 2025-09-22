Regionchef väst - SGD Sveriges golvdistributörer AB
Då vår nuvarande regionchef i Väst efter många år i tjänst planerar att gå i pension under 2026, söker vi nu en efterträdare som är redo att överta denna roll.
Är du rätt person och ledare för att axla det övergripande ansvaret som en av våra fem regionchefer? Är du den affärsmässiga strategen som förstår vår bransch och våra kunder? Har du dessutom förmågan att styra arbetet och vara en god ledare? Ja, då kan detta jobb som regionchef för SGD väst, vara rätt för dig. Läs gärna vidare!
SGD - Sveriges Golvdistributörer AB utgör ett nätverk på 15 enheter över hela landet från Luleå i norr till Malmö i söder. SGD's breda kunderbjudande förenklar professionella hantverkares tillgång till ett omfattande utbud av produkter direkt riktade mot eller relaterade till hantverkstjänster inom golv, vägg, bygg och plattsättning. Vi står för lokalt sortiment, hög servicenivå, stark lokal närvaro och snabba leveranser - detta är något vi är stolta över.
Våra värdeord inom Team SGD är Skärpta, Genuina och Drivna.
OM TJÄNSTEN
Som regionchef i väst har du det övergripande ansvaret för personal, drift och försäljning på våra enheter i Göteborg, Uddevalla och Skövde. Detta i en region där vi står starka med välfungerande enheter men också med potential till fortsatt utveckling och tillväxt. Du arbetar nära de olika butikerna där fyra butikschefer samt tre utesäljare rapporterar direkt till dig. Arbetet innebär flera resor varje vecka inom regionen för att träffa kunder, stötta säljarna och butikscheferna.
Som en viktig ledningsfunktion, inom SGD, samarbetar du med såväl övriga regionchefer samt företagsledningen och då inte minst den COO som du rapporterar till.
ARBETSUPPGIFTER
• Personalledning och övergripande verksamhetsansvar för SGD 's verksamhet i region väst.
• Uppföljning, måluppfyllelse och rapportering tillsammans med aktivitet på en utmanande men också stimulerande marknad.
• I stort driva frågor som bidrar till att SGD stärker sin position som bästa valet av leverantör inom golvgrossistsegmentet.
• Utvecklingsprocesser med företagets affärer i fokus. I detta lägger vi även lyhördhet och omvärldsbevakning kring vad framtidens golvmarknad behöver í form av service och produkter.
• Att verka för att gruppens mål uppnås och aktivt bidra med förslag till framtida utveckling.
Vi erbjuder en stimulerande ledningsroll med brett fokus på kund, affärer och personalfrågor, och självklart med ansvar för detta. Du kommer att komma rakt in i ett företag som positionerar sig för tillväxt så din roll blir viktig. Vi kommer ställa höga krav på initiativtagande och att du går in med stort engagemang i det du gör.
KVALIFIKATIONER
• Vi förväntar oss att du har välmeriterad erfarenhet av försäljning och ledning i roll med relevans för vår bransch. Tidigare ansvar för större region/övergripande ledarroll ses som meriterande.
• Utbildning med relevans för tjänsten, gärna på eftergymnasial nivå.
• Dokumenterad god förhandlingsförmåga.
• Goda ekonomiska kunskaper och då även genuin förståelse för butiksdrift och uppföljning.
• Svenska och engelska, flytande i tal och skrift
• B-körkort: vi kräver stor flexibilitet för dagligt resande inom region Väst. Dock med begränsat antal övernattningar.
VI ERBJUDER
En tjänst hos ett starkt växande företag inom golvbranschen i Sverige. SGD Väst är en del av SGD, etablerat i hela Sverige - som erbjuder ett komplett sortiment av golvlösningar och tillbehör för yrkeshantverkare samt plattsättare.
Start: Efter överenskommelse.
Omfattning: Heltid vardagar enligt schema.
Plats: Göteborg alternativt enligt överenskommelse på någon av de resterande verksamhetsorterna i region Väst.
Anställningsform: Tillsvidare, ev. med inledande provanställning.
Individuella lönesättning, vi har kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31, men urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Thomas Ekhammer, COO,
mejl: thomas.ekhammer@sgd.se
Varmt välkommen till oss!
