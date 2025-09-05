Regionchef Syd till Gosol Energi AB
2025-09-05
Gosol Energi söker en regionchef för Syd som vill vara med och bygga framtidens energibolag - med både kund och team i fokus. Du får ansvaret att utveckla och leda vår verksamhet i regionen, där vi kombinerar teknisk spets med entreprenörsanda och kundnärvaro. www.gosol.se
Ditt uppdrag: Du leder affär och leverans i regionen. Det innebär personalansvar, resultatansvar, projektuppföljning och försäljningsledning. Du har ansvar för både kundrelationer och operativ projektverksamhet - från första kontakt till färdiga energilösningar. Vi söker dig som: - Skapar långsiktiga försäljningsresultat
• Är trygg i operativt ledarskap - gärna inom installation, teknik eller energi
- Har affärsdriv och förståelse för projektekonomi
- Trivs med att bygga relationer med både team och kunder
• Trivs i entreprenörsdrivna bolag med start tillväxt
Du får: - Vara en nyckelperson i vår tillväxtresa - Vara med och bygga struktur, team och process - Stöd från centrala funktioner och en ledningsgrupp med högt tempo och hjärta Placeringsort: Region Syd - med kontor/utgångspunkt i Lund med omnejd.
Låter det intressant? Klicka in och svara på några frågor samt sänd med ditt CV så hör vi av oss. Sista ansökningsdag 19 september. För frågor kontakta rekryteringskonsult Anna Petersson +46 761 717 645, anna.petersson@pspartner.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se 0761-71 76 45
