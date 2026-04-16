eyes + more expanderar i Sverige - vi söker dig som vill vara med på resan och växa tillsammans med oss. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en inkluderande arbetsmiljö där alla respekteras och har lika möjligheter att växa, oavsett bakgrund. Vi står för hållbara produkter och effektiva lösningar som minskar vår miljöpåverkan, för en bättre framtid för både människor och planeten.
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa och spela en nyckelroll i vår fortsatta expansion i Sverige? Nu har du chansen att bli en del av eyes + more och vara med och forma framtidens butiker i en organisation med höga ambitioner. Vi söker nu en engagerad och affärsdriven Regionchef som vill ta ett helhetsansvar för våra butiker och bidra till fortsatt tillväxt.
Rollen
I denna roll ansvarar du för samtliga butiker i Sverige, idag består verksamheten av 7 butiker men med en tydlig tillväxtplan att expandera till 19 butiker vid årets slut. Rollen innebär ett nära samarbete med butikschefer, HR och ledning. Tjänsten innebär ett högt tempo, stort eget ansvar och frekventa resor över hela landet.
Som Regionchef har du ett övergripande operativt och strategiskt ansvar för att säkerställa att våra butiker i Sverige når sina försäljningsmål. Du arbetar aktivt med att följa upp nyckeltal, analysera resultat och bidra i budget- och verksamhetsplanering, samtidigt som du säkerställer att våra rutiner, policys och affärsplan efterlevs.
Du har ett nära samarbete med butikscheferna och fungerar som ett stöd för att se till att butiksteamen fungerar och presterar optimalt i butikerna. I den dagliga driften säkerställer du att samtliga butiker håller en hög standard, både vad gäller butiksmiljö och kundservice. Genom regelbundna butiksbesök skapar du en god förståelse för verksamheten och arbetar kontinuerligt med att följa upp och utveckla försäljningen i hela landet.
En viktig del av rollen är också att stötta vid nyöppningar av butiker, där du är på plats och deltar aktivt i hela uppstartsprocessen för att säkerställa en stark och kvalitativ start enligt koncept, rutiner och affärsplan.
Du genomför årliga medarbetarsamtal med butikscheferna och fungerar som en coach i deras dagliga arbete. Genom ett närvarande och engagerat ledarskap säkerställer du att rätt kompetens finns på plats och att både individer och team utvecklas i linje med verksamhetens mål. Du är länken mellan butikerna och vårt servicecenter i Gorinchem. Du rapporterar till Head of expansion, tillsammans ser ni över potential och förbättringsmöjligheter för butikerna.
Vem är du? Vi söker en resultatorienterad ledare med dokumenterad erfarenhet av att driva försäljning mot uppsatta mål i rollen som regionschef. Med din starka kommunikationsförmåga och engagerande ledarskap skapar du motivation i organisationen och ser till att våra mål uppnås.
Du har minst tre års relevant erfarenhet inom retail av att leda och coacha andra butikschefer som regionschef eller liknande. Du har därmed god erfarenhet av arbetsrätt och känner dig trygg i att hantera personalrelaterade frågor. Vidare ser vi gärna att du har en utbildning inom ledarskap. Du har mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska.
Du är kommersiell och säljdriven, samtidigt som du säkerställer en utmärkt kundupplevelse. Du är en god lyssnare och har förmåga att motivera samt ge och ta emot feedback. Vi ser gärna att du har erfarenhet av optikbranschen. Som person har du ett starkt helhetsperspektiv och en naturlig förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter och driva innovation. God samarbetsförmåga och empati är viktiga egenskaper, tillsammans med förmågan att fatta välgrundade och affärsmässiga beslut.
Vi förutsätter att du har B-körkort då det ingår tjänstebil och regelbudna resor varje vecka samt övernattningar för att besöka butikerna i hela Sverige.
Vad vi kan erbjuda dig! En dynamisk position med mycket ansvar inom en ambitiös organisation!
Personalrabatt på glasögon eller solglasögon
Årliga fria glasögon
Friskvårdsbidrag
Fantastiska kollegor
Placeringen utgår från vårt huvudkontor i Stockholm.
Intervjuer kommer att ske löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7542304-1951669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eyes and more Sverige AB
112 23 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
