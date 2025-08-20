Regional Key Account Manager - Borås
2025-08-20
Är du en nyfiken problemlösare med stark kommunikativ förmåga och passion för att bygga långsiktiga kundrelationer? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
I rollen ansvarar du för att utveckla och fördjupa samarbetet med några av Stena Recyclings största kunder i regionen. Du arbetar med komplexa kundbehov, stora avfallsvolymer och höga krav på affärsmässiga och hållbara lösningar. Genom att driva kundarbetet på ledningsnivå, analysera verksamheter och identifiera möjligheter, bidrar du till kundens affärsutveckling och hållbarhetsmål.
Som Regional Key Account Manager arbetar du i nära samarbete med både den regionala och centrala säljorganisationen. Du ansvarar för att:
• Vårda och utveckla befintlig kundstock med fokus på lönsamhet och leverans
• Driva nykundsbearbetning av större kunder
• Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter - från prospektering till avtalsskrivning.
• Leda kundteam och driva samarbetet kring strategiska nyckelkunder.
• Förstå kundens verksamhet och utmaningar för att tillsammans förbättra deras avfallshantering.
• Följa upp kundplaner, mål och aktiviteter på kund-, region- och individnivå.
Du utgår från vår filial i Borås och rollen innebär resor inom regionen. Tjänstebil ingår.
Vem är du?
Du är affärsorienterad, lösningsfokuserad och trivs i dialogen med kunden. Med ett konsultativt arbetssätt kopplar du kundens behov till hållbara och lönsamma lösningar. Du är initiativtagande, strukturerad och van att anpassa dig efter olika förutsättningar. Du gillar att skapa nya affärsrelationer, är trygg i säljprocessen och motiveras av att göra skillnad ute hos kund. Genom tydlig kommunikation och ett nyfiket förhållningssätt driver du utveckling och bygger långsiktiga samarbeten.
Kvalifikationer:
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom försäljning alternativt industri/logistik
• Gymnasieexamen
• God vana av CRM och Officepaketet
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
• B-körkort och villighet att resa inom regionen
Meriterande är erfarenhet av arbete som Key Account Manager, budgetansvar samt etablerade nätverk inom tillverkande industri och handel i regionen. Även eftergymnasial utbildning inom försäljning, ekonomi, miljö eller industri, såsom högskola eller KY-utbildning, ses som en fördel.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi erbjuder en gedigen introduktionsutbildning, såväl digitalt som lokalt, för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att komma in i rollen. Vi satsar mycket på kompetensutveckling inom områden som är viktiga för att utvecklas, såväl personligt som inom rollen. Eftersom vi är måna om dig, erbjuds du trygga och utvecklande förmåner, såsom kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag, m.m. I denna roll kommer du att ha en nyckelposition i att utveckla och optimera vår kundportfölj inom regionen, med fokus på att skapa långsiktiga och värdeskapande kundrelationer.
Du kommer att tillhöra ett team bestående av Regional Säljchef och 9 andra regionala Key Account Managers inom vår region för Väst. Du samarbetar en hel del med flera andra interna funktioner såsom lokal Account Manager, Stödfunktioner, Produktspecialister och Filialchef.
Information om rekryteringsprocessen
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. Har du frågor om rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Carl via carl.wallnerlindqvist@stenarecycling.se
På Stena Recycling räknas alla medarbetares insatser. Vi erbjuder helhetslösningar inom återvinning och cirkulära tjänster över hela landet och ser till att uttjänta produkter får nytt liv igen genom att bli till nya material, ny råvara och ny energi. Med ca 1900 medarbetare på 90 platser runtom i landet är vi med och driver utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad. Vi är den största återvinningsaktören i Norden och med vår storlek och finansiella styrka kan vi påverka vår gemensamma framtid.
Varmt välkommen med din ansökan - det börjar med dig.
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
