Regional E-Commerce Manager (Nordics)
2026-04-22
Din nya roll
Vill du vara med och driva digital tillväxt i en internationell och framåtlutad organisation? Nu söker vi en Regional E-Commerce Manager med ansvar för den nordiska marknaden.
Du blir en del av ett globalt säljteam med ansvar för direktförsäljning online (D2C) samt utveckling av digitala affärer tillsammans med återförsäljare. I rollen rapporterar du till Head of E-Commerce Activation och arbetar nära både interna team och andra nyckelintressenter i organisationen.
Du har ett övergripande ansvar för att driva och optimera den kommersiella prestationen inom e-handel i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland).
I rollen kommer du att:
Äga och utveckla alla lokala D2C-aktiviteter inom e-handel i regionen och säkerställa högsta kvalitet i genomförandet
Ta fram och implementera en digital handelsstrategi i linje med koncernens övergripande mål
Ansvara för sortiments- och efterfrågeplanering samt optimera lager över marknader för att maximera försäljning och lönsamhet
Följa upp och analysera resultat genom veckovisa och månatliga rapporter (försäljning, marginaler, kostnader samt webbdata som trafik, konvertering och snittorder)
Sätta upp kampanjer och aktiviteter i relevanta system (t.ex. CMS- och e-handelsplattformar samt affärssystem)
Samarbeta nära med Performance Marketing-teamet för att utveckla och genomföra datadrivna kampanjer som stärker försäljningen
Analysera kundbeteenden och identifiera förbättringsområden för att optimera kundupplevelsen i alla kanaler
Stötta kundservice i mer avancerade ärenden vid behov
Företagspresentation
Vår kund är ett svenskt multinationellt företag som skapar högkvalitativa maskindrivna utomhusprodukter med fokus på innovation och hållbarhet. Med en passion för miljö och teknisk utveckling erbjuder de en arbetsmiljö där kreativitet, ansvarstagande och samarbete står i centrum. Här får du möjlighet att bidra till produkter som förenklar människors vardag och samtidigt gör skillnad för vår planet.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse Slut: 2026-12-31, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis e-handel eller digital marknadsföring
Minst 2 års erfarenhet från en liknande roll, gärna inom varumärke eller detaljhandel
Erfarenhet av e-handelsplattformar och CMS (erfarenhet av Salesforce Commerce Cloud och Sitecore är meriterande)
Stark förståelse för digital affärsutveckling och ett intresse för ny teknik
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
