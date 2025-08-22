Regelverksspecialist
2025-08-22
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
, Överkalix
, Övertorneå
Sparbanken Nord - ett Great Place To Work!
Som medarbetare på Sparbanken Nord är du med och arbetar för att den plats vi och våra kunder bor på ska bli ännu bättre. Det gör vi via vårt samhällsengagemang där projekt, idéer och visioner blir verklighet och skapar värde för många människor.
Din roll
Som Regelverksspecialist kommer du att arbeta med att bevaka, analysera och hantera befintliga och nya regelverk som berör bankens verksamhet. Du är kunskapsbärare för vissa regelverk där du även säkerställer implementationen i banken.
I din roll ingår att administrera bankens regelverk, upprätta instruktioner, bistå vid ledningsprövning samt att arbeta med behörighetsfrågor. Du tar ansvar för att driva förbättringsprocesser och effektivisera arbetssätt inom ditt ansvarsområde. I ditt uppdrag identifierar du betydande detaljer utan att förlora affärsperspektivet och ger rörelsen förutsättningar att göra goda affärer.
Dina nyckelkompetenser
Vi söker dig som har relevant examen från högskola/universitet. Erfarenhet från bank eller revisionsbranschen är meriterande. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och dina personliga egenskaper är viktiga. Du har förmåga att tillgodogöra dig regelverkstext och omsätta detta till konkreta och tydliga instruktioner för implementering. Du är driven, självgående och har en mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift.
Du trivs med att arbeta i en hög förändringstakt och att samverka med andra människor. Vi ser även att du är analytisk och har ett riskbaserat och pragmatiskt förhållningssätt.
Organisation
Organisatoriskt tillhör du affärsenhet Finans & Produkt och din närmaste chef blir bankens Finanschef. Du kommer att ha ett nära samarbete med bankens riskchef och chief compliance officer men även andra stabsfunktioner.
Tjänsten är på heltid, dvs. 38,5 h/vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
