2025-12-10
ERFAREN REDOVISNINGSKONSULT TILL REDOVISNINGSBYRÅN ERIKA THÖRNÄS
Nu söker Eterni en erfaren och självgående redovisningskonsult till vår kund Redovisningsbyrån Erika Thörnäs i Vänersborg. Trivs du i en familjär och prestigelös miljö där samarbete, kvalitet och kundfokus står i centrum? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningskonsult kommer du att arbeta med löpande bokföring för både aktiebolag och enskilda firmor. Du ansvarar för hanteringen av såväl digitala som fysiska underlag och sköter månads-, kvartals- och årsbokslut. Vidare ingår upprättande av skattedeklarationer samt deklarationer för både privatpersoner (INK1) och företag (INK2). Du kommer också att hålla bokslutsmöten med kunder för att presentera resultat och ge kvalificerad rådgivning.
Arbeta med löpande bokföring för både aktiebolag och enskilda firmor
Hantera digitala och fysiska underlag
Utföra månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprätta skattedeklarationer
Upprätta deklarationer för privatpersoner (INK1) och företag (INK2)
Hålla bokslutsmöten och presentera resultat för kunder
Ge kvalificerad rådgivning och vara ett tryggt stöd i kundens ekonomiska processer
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Visma Administration, Visma Lön, Wolters Kluwer Skatt & Bokslut, Office-paketet, Visma eEkonomi och Fortnox.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och van vid att arbeta självständigt med alla delar av redovisningen. Du är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du har nära kontakt med både kunder och kollegor. Din kommunikativa förmåga väger tungt, liksom din förmåga att skapa goda och långsiktiga kundrelationer. Viktigt för jobbet:
Krav för tjänsten:
Minst 5 års erfarenhet inom redovisning
Självgående i bokföring, bokslut, deklarationer och årsredovisningar
Meriterande:
Erfarenhet av moms- och skattehantering inom bygg- och entreprenadbranschen
Erfarenhet av fastighetsbranschen ur moms- och skattesynpunkt
Erfarenhet av löneadministration
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som redovisningskonsult är en direktrekrytering, där du blir anställd av Redovisningsbyrån Erika Thörnäs AB.
I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla frågor hänvisas till oss på Eterni.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Olsson på Amanda.olsson@eterni.se
eller 073-861 72 36.
Plats: Vänersborg
Start: Omgående
