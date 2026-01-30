Redovisningsekonom till Umeå
Vill du arbeta i en internationell och affärsnära roll inom finans, där du får möjlighet att utvecklas som specialist och samtidigt vara en del av ett starkt konsultprogram? Nu söker vi på OnePartnerGroup en Vendor Support Specialist till ett spännande uppdrag hos ett globalt och ledande finansbolag inom teknik- och industrisektorn.
Genom oss blir du en del av OnePartnerGroups konsultprogram, där vi kombinerar trygg anställning med utvecklingsmöjligheter, nära uppföljning och tillgång till ett brett nätverk. Uppdraget är placerat på kundens kontor i Umeå och innebär ett nordiskt ansvarsområde.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som Vendor Support Specialist blir du en del av ett team på fem personer med ansvar för verksamheten i Sverige, Norge och Finland. Du arbetar nära både sälj- och finansfunktioner samt externa leverantörspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skapa rapporter och underlag för bonus- och splitutbetalningar till säljare och partners
Säkerställa att parametrar och underlag följer systemkrav och samarbetsavtal
Fakturaregistrering, verifiering och matchning inför utbetalning
Analys, avstämning och bokföring av bonusrelaterade avsättningar
Löpande support och administration för de nordiska länderna
Aktivt bidra till utveckling av arbetssätt och kvalitetssäkring inom Vendor Support
Rollen innebär tät kontakt med interna intressenter och en dynamisk vardag i en verksamhet som ständigt utvecklas. En viktig del av uppdraget är att leverera korrekta och tydliga underlag i rätt tid samt att förstå de redovisningsmässiga aspekterna bakom siffrorna.
Vi söker dig som har
Kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande eftergymnasial utbildning
1-4 års erfarenhet från liknande roll eller som redovisningsekonom
Trygghet i arbete med avtalshantering och redovisning
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift (arbetsspråk)
Meriterande med kunskaper i finska
Meriterande erfarenheter
Bank- och finansverksamhet
Tillverkningsindustri
Internationell verksamhetDina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strukturerad och noggrann - du trivs med siffror, detaljer och deadlines
Driven och utvecklingsorienterad - du tar ansvar och vill växa i din roll
Kommunikativ och serviceinriktad - du samarbetar lätt med olika funktioner och nivåer i organisationen
Analytisk och strategisk - du ser både helhet och långsiktiga konsekvenser
Specialist - du gillar att fördjupa din kompetens och vara en kunskapsresurs för andra
Intresserad?
Som konsult hos oss får du en trygg anställning, personlig kontakt med din konsultchef och möjlighet att utvecklas genom vårt konsultprogram. Vi arbetar aktivt för att skapa uppdrag som matchar din kompetens och dina karriärmål - och där du får möjlighet att göra verklig skillnad hos våra kunder.Låter det här som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden löpt ut så sök direkt!Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
