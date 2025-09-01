Redovisningsekonom till ScanDraft, Mölnlycke
Är du en trygg och självständig redovisningsekonom som vill arbeta i ett stabilt, familjärt bolag med stark entreprenörsanda som ingår i en internationell koncern?
Hos ScanDraft blir du en del av ett erfaret team och får en varierad roll där du arbetar brett med redovisning i en dynamisk miljö, nära kollegor och ledning.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som redovisningsekonom på ScanDraft blir du en viktig del av ekonomiteamet, idag fyra personer som arbetar tätt tillsammans och hjälps åt och du rapporterar till Ekonomiansvarig. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegorna där ni tillsammans ansvarar för redovisningen för flera av bolagen i koncernen, inklusive svenska, danska och norska enheter, samtidigt som du arbetar självständigt och tar ansvar för hela redovisningsflödet. Du arbetar brett och operativt med löpande redovisning, avstämningar och bokslut.
Ansvarsområden
• Löpande redovisning och avstämningar
• Hantering av moms och skatt
• Delaktighet i månads- och årsbokslut
• Betalningar och likviditetshantering
• Förberedelse av underlag till revisorer
• Delaktig i att förbättra och effektivisera rutiner och processer
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och som trivs i en hands-on roll där du tar ansvar för helheten. Du har arbetat med bokslutsprocessen och känner dig trygg i att självständigt driva redovisningen framåt. Erfarenhet från att ha ingått i en koncern med nordiska bolag är meriterande, men inget krav.
Du har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet samt goda kunskaper i Excel. Har du arbetat i Dynamics NAV eller liknande affärssystem är det en fördel. Då rollen innebär kontakter med kollegor i andra länder är det viktigt att du förutom svenska behärskar engelska i tal och skrift.
Som person är du strukturerad, analytisk och självgående. Du trivs med att ta ansvar, har ett prestigelöst förhållningssätt och uppskattar ett nära samarbete med kollegor. Du är van att möta olika typer av personer och har förmågan att anpassa dig efter olika situationer.
Vill du bli en del av ett expansivt bolag med internationella ägare och en vänlig företagskultur - då kan detta vara rätt roll för dig!Om företaget
Scandraft är Nordens ledande leverantör av material och tillbehör för bild-, dekor- och reklamproduktion - och vi växer så det knakar. Med över 30 års erfarenhet i branschen har vi byggt en stark position där kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer står i centrum. Nu söker vi en driven och noggrann redovisningsekonom till vårt team i Göteborg. Vi erbjuder en arbetsplats med högt engagemang, korta beslutsvägar och en stark laganda - där din kompetens blir en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa.
Välkommen att läsa mer: https://www.scandraft.se/Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Scandraft med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sofia Obstfelder Garellick på sofia.obstfeldergarellick@sjr.se
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan utan skicka in så snart som möjligt, dock senast 14 september 2025. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
