Redovisningsekonom sökes till Sigtuna
2025-12-30
På uppdrag av Sigtuna kommun söker vi en självständig och erfaren redovisningsekonom för ett konsultuppdrag med start omgående till slutet av maj. Uppdraget innebär att förstärka kommunens redovisningsenhet under årsbokslutsperioden samt under en vakans.
Du kommer att arbeta med årsbokslut enligt kommunal redovisningslag och bidra med din kompetens inom kommunal redovisning i det dagliga arbetet.
Uppdraget passar dig som är trygg i rollen som senior redovisningsekonom och van vid att arbeta självständigt i kommunal verksamhet.
Uppdragets omfattning
• Årsbokslut- Avstämning av balanskonton- Framtagande av underlag till årsredovisning- Framtagande av uppgifter till Räkenskapssammandraget (RS)- Kvalitetssäkring av RS-underlag- Rapportering enligt SCB:s krav- Avstämning av interna mellanhavanden i kommunkoncernen- Upprättande av sammanställda räkenskaper i kommunkoncernen- Avstämning och dialog med kommunala bolag
Arbetet sker i nära dialog med redovisningschef, redovisningsstrateg och övriga kollegor på redovisningsenheten.Publiceringsdatum2025-12-30Kompetenser
• Minst 5 års erfarenhet av redovisningsarbete- Dokumenterad erfarenhet av kommunal redovisning- Erfarenhet av årsbokslut och årsredovisning- Erfarenhet av koncernbokslut inom kommun eller bolagskoncern- God kunskap i kommunala regelverk såsom: kommunal redovisningslag och rådet för kommunal redovisning (RKR)
Meriterande:- Erfarenhet av rapportering av RS- Erfarenhet av ekonomisystemet RaindanceÖvrigtUppdraget startar omgående och beräknas pågå till slutet av maj 2026.Omfattning 100%.Möjlighet till visst distansarbete finns efter överenskommelse med uppdragsgivaren.
Om Arena PersonalArena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete!
