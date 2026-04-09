2026-04-09
Vill du arbeta rådgivande, bygga relationer och hjälpa företagare att lyckas med sin ekonomi? Hushållningssällskapet Jämtland söker en redovisningsekonom som vill arbeta nära kunder inom många olika branscher, från små tjänsteföretag till lantbruk och lokala entreprenörer. Du blir en del av ett jordnära och kunnigt team som brinner för att stärka företagandet i Jämtland.
Som redovisningsekonom hos oss får du ett självständigt och omväxlande arbete där du både sköter kundernas redovisning och fungerar som rådgivande partner i deras ekonomiska vardag. Du arbetar med löpande bokföring, bokslut, deklarationer och ekonomisk vägledning och bygger långsiktiga relationer med de företag du ansvarar för. En viktig del av rollen är att aktivt arbeta med nyrekrytering av kunder och utveckla våra ekonomitjänster tillsammans med teamet.
Du har tät kontakt med kollegor, ledning och rådgivare inom flera kompetensområden, vilket gör att du både får och ger stöd i den breda verksamhet vi driver.Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
I rollen möter du många olika typer av företagare och ansvarar för att hjälpa dem med allt från löpande redovisning och avstämningar till bokslut, deklarationer och analyser som stöttar deras dagliga beslut. Du arbetar nära kunden och ser till att ekonomin är begriplig, strukturerad och ett verktyg för deras utveckling. Samtidigt driver du ett aktivt arbete med att bygga och utveckla din egen kundportfölj genom förtroendeskapande rådgivning, nätverkande och uppsökande arbete.
Du stöttar kunderna med frågor kring moms, skatt, resultat och företagsutveckling och fungerar som en trygg samtalspartner oavsett bransch. I vardagen samarbetar du med interna kollegor för att skapa helhetslösningar och du bidrar löpande med insikter som stärker våra tjänster. Rollen ger dig stort ansvar, frihet i arbetssättet och möjligheten att vara med och utveckla vår rådgivning framåt.
Vi söker dig som
• Har flera års erfarenhet av redovisning och kundansvar
• Trivs i mötet med företagare och tycker om att bygga relationer
• Är självgående, strukturerad och tydlig i din kommunikation
• Har vana att arbeta med bokslut, deklarationer och löpande redovisning
• Tycker om att bidra i affärsutveckling och aktivt arbeta med att skaffa nya kunder
• Har intresse för småföretagande och gärna också de gröna näringarna
Tillgång till egen bil samt B-körkort krävs.
Vilka är vi?
Hushållningssällskapet Jämtland är en oberoende rådgivningsorganisation, med bas i Jämtland län. Vi bedriver projektverksamhet som gynnar våra medlemmars och intressenters utveckling. Genom att arbeta på Hushållningssällskapet får du tillgång till en bred kompetensbas och möjlighet till personlig utveckling genom organisationens rikstäckande nätverk inom kunskapsutveckling. Det är styrkan i Hushållningssällskapet.
Anställningsform
Anställningsgrad och form enligt kan utformas utifrån behov. Rekrytering sker löpande - vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: hush.z@hushallningssallskapen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet i Jämtlands län
(org.nr 262000-0238) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Karin Ahlberg Eliasson karin.eliasson@hushallningssallskapet.se 0703921313 Jobbnummer
