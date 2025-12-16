Redovisningsekonom
Region Uppsala / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2025-12-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Avdelningen för ekonomi och styrning
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Gruppen Redovisning ansvarar för löpande bokföring och bokslutsarbete inom Region Uppsalas shared service center. Vi är åtta medarbetare som tillsammans besitter en bred kompetens och erfarenhet inom ekonomiområdet och vi sitter i Uppsala Business Park.
Vi söker nu dig som vill bli vår nya kollega och utvecklas med oss.
Ditt uppdrag
Letar du efter ett spännande jobb inom redovisning och vill vara med och utveckla ekonomifunktionen inom Region Uppsala? Vi genomgår en förändringsresa och söker nu dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt.
I rollen som redovisningsekonom kommer du att arbeta brett inom redovisning med såväl löpande redovisning som månads- och årsbokslut. Nedan är exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter inom gruppen:
• Löpande redovisning som tex inläsning av bokföringsfiler och bankinbetalningar
• Kontoavstämningar och kvalitetssäkring av bokföring
• Support och rådgivning till verksamheten i redovisningsfrågor
• Anläggningsredovisning, materiella och finansiella anläggningstillgångar
• Momsredovisning
• Externa projekt
• Driva förbättringsinitiativ som utvecklar arbetssätt och processer
• Inrapportering till SCB
• Hantering av statsbidrag
• Arbete med månads- och årsbokslutPubliceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen eller likvärdig utbildning inom ekonomiområdet. Du bör ha några års erfarenhet av arbete inom ekonomi, exempelvis på ekonomiavdelning, shared service center, revisionsbyrå eller som redovisningskonsult. Du bör ha arbetat med löpande redovisning såväl som månadsbokslut och känna dig trygg i din roll som redovisningsekonom. Det är meriterande om du har kunskaper i Unit4ERP (Agresso).
Din kompetens
Som person är du strukturerad, noggrann och självgående, med ett tydligt kvalitets- och resultatfokus. Du trivs med att arbeta både hands-on och att vara rådgivande inom redovisningsfrågor. I din roll kommer du att ha mycket kontakt med kollegor inom flera delar av Region Uppsala, vilket innebär att din förmåga att samarbeta och kommunicera är en viktig pusselbit för att lyckas. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i svenskt tal och skrift. Vi ser gärna att du är intresserad av systemstöd och effektiva arbetssätt.
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på att du är noggrann, strukturerad och att du är en lagspelare. För att lyckas i rollen behöver du ha en förmåga att se helheter och det större perspektivet i arbetet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Vi erbjuder
Välkommen till en arbetsplats där vi skapar samhällsnytta. Vi erbjuder dig trevliga kollegor och ett utvecklande arbete. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningsvillkor enligt avtal.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor vänder du dig till Nina Kyller, Gruppchef Redovisning på telefon 018-617 02 04
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi tillämpar löpande urval.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK169/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9647963