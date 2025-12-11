Redovisningsekonom
Lw Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lw Sverige AB i Stockholm
, Tyresö
, Nacka
, Göteborg
eller i hela Sverige
LW Sverige söker Redovisningsekonom
Rollbeskrivning
Som Redovisningsekonom ansvarar du för att säkerställa korrekt, effektiv och lagenlig redovisning för hela koncernen. Du är en nyckelperson i ekonomifunktionen och arbetar både operativt och strategiskt med bokslut, rapportering, redovisningsprinciper och utveckling av processer. Du fungerar även som ett stöd till CFO i ekonomiska frågor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för redovisningen i moderbolaget och övergripande samordning av redovisningen i koncernens dotterbolag.
Leda och kvalitetssäkra månads-, kvartals- och årsbokslut samt årsredovisningar enligt K2.
Säkerställa att koncernen följer aktuella redovisningsregler, lagkrav och interna policys.
Samordna och kvalitetssäkra koncernrapporteringen samt hantera konsolideringen.
Arbeta tätt med CFO i ekonomiska frågor.
Kontinuerlig uppföljning och analys av balansräkningar samt hantering av avstämningar och interntransaktioner.
Ansvarig för förberedelser inför revision.
Stödja övrig personal i redovisningsfrågor.
Initiera och driva förbättrings- och digitaliseringsprojekt inom redovisningsområdet.
Delta i utveckling och dokumentation av rutiner och processer inom redovisning och rapportering. Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Civilekonom eller motsvarande relevant akademisk utbildning.
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
God kunskap om K2-regelverket samt god erfarenhet av koncernredovisning.
Trygg i att arbeta med olika ekonomisystem och god Excel-vana.
Erfarenhet av att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt. Dina personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad.
Självständig med god förmåga att prioritera.
Kommunikativ och prestigelös - van att samarbeta med olika delar av organisationen.
Kvalitetsmedveten och noggrann.
Affärsförståelse och intresse för processutveckling.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande och utvecklingsinriktat företag, där du får möjlighet att vara med och påverka både struktur och arbetssätt både inom ekonomiavdelningen samt genom hela organisationen.
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling - hos oss är det bara du som sätter gränserna.
ITP Tjänstepension via Collectum.
Friskvårdsbidrag på 3 000 SEK per kalenderår.
Arbetstidsförkortning - den lagstadgade semestern kompletteras med ytterligare 6 dagars ledighet per år.
Om företaget
LW Sverige AB är en av Sveriges ledande leverantörer av tak- och fasadlösningar - eller som vi själva säger: klimatskal. Företaget har en koncernstruktur med ca 10 dotterbolag och en årlig omsättning om cirka 400 MSEK. Vi är i en spännande fas av tillväxt och förändring, vilket ställer krav på en stabil och utvecklingsinriktad redovisningsfunktion. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lw Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://lwab.se/ Arbetsplats
LW Sverige AB Kontakt
Rickard Korell rickard.korell@lwab.se Jobbnummer
9638576