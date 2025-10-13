Redovisningsekonom
2025-10-13
Bygghemma är Sveriges största onlinebaserade aktör inom byggvaror, hem och trädgård. Genom vår onlinebutik, som kompletteras och understöds av flertalet fysiska visningsbutiker och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom montering och installationer, erbjuder vi ett ledande sortiment från välkända externa och egna varumärken. Redovisningsekonom med öga för detaljer och vilja att utveckla? Vi söker dig!
Är du en självgående redovisningsekonom som vill arbeta brett och samtidigt ha huvudansvar för hantering av våra omkostnadsfakturor? Gillar du struktur, förbättringsarbete och att vara organisationens go-to-person?
Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen
I den här rollen får du möjlighet att vara delaktig i flera delar av redovisningsprocessen - från löpande bokföring till månads- och årsbokslut. Du blir en nyckelperson i vårt ekonomiteam och arbetar tätt tillsammans med kollegor inom både redovisning, controlling och övriga delar av verksamheten.
Vi har nyligen implementerat Microsoft Dynamics 365 F&O som affärssystem och ser gärna att du är nyfiken och vill vara med och bidra till utveckling och effektivisering av våra arbetssätt. Hos oss kommer du att få en varierad vardag i ett tillväxtbolag i ständig utveckling.
• Huvudansvar för omkostnadsfakturaflödet
• Löpande uppgifter som leverantörsbetalningar, återrapporteringar och bokslutsavstämningar
• Månads-, kvartals- och årsbokslut
• Rapportering, analys och uppföljning
• Förbättring av processer, rutiner och interna kontroller
• Delaktighet i ekonomirelaterade projekt och systemutveckling
Vem vi tror att du är
Du är strukturerad, noggrann och har ett eget driv. Du gillar att jobba självständigt men också i samarbete med andra, och du trivs med att ha insyn och påverkan i många delar av ekonomiarbetet. Du tycker om att utveckla arbetssätt och vill gärna vara med och förbättra rutiner och flöden.
Vi söker dig som har
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
• God förståelse för bokslutsarbete och redovisningsprinciper
• Erfarenhet av att arbeta självständigt med redovisningsansvar
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Goda kunskaper i Excel
• Erfarenhet av Dynamics 365 eller liknande affärssystem är meriterande
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vad du får hos oss
Hos oss får du arbeta i en nordisk koncern med engagerade kollegor, korta beslutsvägar och stort eget ansvar. Du får möjlighet att vara med och påverka, bidra till förbättring och utvecklas i din roll - både på bredden och djupet. Vi finns i ett nybyggt kontor på Neptunigatan i centrala Malmö.
Tjänstgöringsgrad: Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100%
Låter detta som din typ av utmaning? Vi väntar på att höra ifrån dig, så skicka gärna din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
