Redovisningsekonom
Nordic Netmedia & sales AB / Redovisningsekonomjobb / Danderyd Visa alla redovisningsekonomjobb i Danderyd
2025-08-12
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Netmedia & sales AB i Danderyd
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet och vill börja jobba med oss.
Du ska kunna löpande bokföring, göra avstämningar samt bokslut och deklarationer.
Tveka inte att höra av dig till oss.
Erfarenhet krav för jobbet. Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
• Ekonomisk högskoleutbildning, alternativt KY/YH-utbildning inom ekonomi.
• Har mer än fem års erfarenhet av följande arbetsområden:
Bokföring
Lön
Bokslut
Årsredovisningar
Inkomstdeklarationer
Övriga konsultationer
• Har arbetat med service tidigare och är van vid kundkontakt.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
• Har mycket goda kunskaper i följande program:
Exel
Fortnox
Visma bokslut
Visma skatt
Visma lön
ARBETSBESKRIVNING:
Arbetsuppgifterna varierar med löpande bokföring, upprättande av bokslut och deklarationer samt övriga redovisningstjänster.
Om anställningenLönLönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Kontakta oss gärna för frågor om tjänsten och skicka in ett cv med personligt brev då tjänsten ska tillsättas snarast möjligt.
B3C gruppen Nordic Netmedia & Sales ABb3cgruppen@gmail.com
Brovägen 5, Stocksund Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
Sara Stag behzad.roodechi@gmail.com Jobbnummer
9455354