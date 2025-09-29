Red Team Operatör till Cyberoperationer
2025-09-29
, Solna
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu fler med kunskap inom IT-säkerhet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som Red Team Operatör till cyberoperationer är du placerad på avdelningen för cyberverksamhet. Du har ansvar för att utveckla och leverera åtkomst- och exploateringsförmåga till vår signalunderrättelseverksamhet.
Denna rolls huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Utföra red team operationer.
Forskning och utveckling av verktyg samt accessutvecklingsmetodik.
Omvärldsbevakning inom IT-säkerhet.
Testa och utveckla access-metoder.
Resultatet av dina insatser kommer att leverera direkt verksamhetsnytta för stora delar av FRA och Sverige.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom datavetenskap eller likvärdig kompetens förvärvat genom relevant arbetslivserfarenhet.
Genuint intresse av IT-säkerhet.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande med kunskap inom eller erfarenhet av:
Active Directory
Windows Internals
Linux Internals
Webb app hacking
Dold lateral förflyttning
C2 ramverk (t.ex Cobalt Strike, Mythic, Havoc)
Sårbarhetsanalys
Exploitutveckling
Programmering
Reverse engineering
SOC-analys
EDR/Anti-Virus bypassing
Du är
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas i rollen bör du vara analytisk, vilja bidra med din kunskap, kunna identifiera vilka behov som finns i verksamheten samt anpassa dig till förändrade omständigheter och se möjligheter i förändring. Du är prestations- och kvalitetsorienterad och sätter höga mål både för dig själv och för arbetsgruppen. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och förstår vikten av att dela med dig av kunskap och information till gruppen för att tillsammans nå de gemensamma målen.
Arbetet präglas av en snabb förändringstakt och kräver därför ett gediget intresse för området, engagemang för utmanande problemställningar samt en stark förmåga att tänka nytt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 51 11. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-11-02
Referensnummer: 2025FRA1033-4
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
