Receptionist Vintersäsong

2025-08-21
På Camp Ripan får du möjlighet att arbeta i en unik miljö, omgiven av natur och kultur som är speciell för vår region. Vi värderar våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, service och respekt för varandra är grundläggande.
Har du en passion för service och värdskap och är redo för en ny utmaning i en fantastisk miljö? I receptionen på Camp Ripan är du den första våra gäster möter när de anländer och här ska de känna den varma stämning som råder över hela anläggningen. Vi söker nu dig som är redo att ge allt för att skapa magiska möten med våra gäster.
Här jobbar vi med värdskap på hög nivå och delar gärna med oss av våra egna erfarenheter av vår unika miljö och våra olika kulturer. Tempot är emellanåt högt och det är viktigt att du som person kan hantera att ha flera bollar i luften samtidigt.
Dina arbetsuppgifter är bl.a att via telefon, mail och över disk ta emot bokningar på logi, spa, camping, aktiviteter och andra säsongsaktuella erbjudanden, jobba med merförsäljning och vara gästen behjälplig vad gäller frågor och önskemål kring deras vistelse hos oss.
Du är en viktig lagspelare inte bara för receptionen utan för hela anläggningen där vi över avdelningarna arbetar mot gemensamma mål. Den stora variationen av gäster gör att ingen dag är den andra lik, och det gör arbetet stimulerande och utvecklande.
God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, övriga språkkunskaper är meriterande. Erfarenhet av receptionsarbete, bokningssystem eller liknande är ett plus men för oss är din personlighet och din förmåga att alltid sätta gästens behov först det viktigaste.
