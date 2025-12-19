Receptionist till Västerås
Är du en riktig glädjespridare som brinner för service? Nu söker vi på Coor en receptionist till vår händelserika arbetsplats i Västerås där du blir navet bland kunder och besökare. Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
För oss är arbetsglädje en grundpelare i vårt arbete. Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären.
Vad kommer du att få göra?
Som receptionist är du Coors ansikte utåt som alltid har ögon och öron öppna för att fånga upp just det lilla extra. I den här rollen arbetar du självständigt och kan få användning för ditt engagemang. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjligheter till utveckling inom ett dedikerat team som värdesätter samarbete.
Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:
- Välkomna och assistera besökare
- Hantera inkommande samtal och e-post
- Övriga administrativa uppgifter
Vem är du?
Som person är du positiv, serviceinriktad och uppskattar variation i arbetet. Med din professionalitet och engagemang ger du service i stjärnklass.
Vi söker dig:
- Goda kunskaper inom svenska och engelska
- Lätt att lära dig digitala system
- Tidigare erfarenhet av serviceyrke som t.ex. receptionist är meriterande
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: 100%
- Arbetstid: 7-16.00
- Startdatum: Enligt ök
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: ludvig.karlsson@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
