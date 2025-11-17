Receptionist till Sectra
Sectra AB / Receptionistjobb / Linköping Visa alla receptionistjobb i Linköping
2025-11-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sectra AB i Linköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Andas du servicekänsla och besitter initiativförmåga, struktur och ordning och reda ut i fingerspetsarna? Vill du ha en central roll i en organisation som bidrar till ett tryggare och friskare samhälle? Då är receptionist på Sectra kanske rätt för dig!
Sectra bidrar till ett friskare och tryggare samhälle genom att öka effektiviteten i sjukvården och stärka stabiliteten i samhällskritiska funktioner. Vi jobbar på marknader och med kunder där förtroende är en avgörande framgångsfaktor och där kundnöjdhet och kvalitet är vår högsta prioritet. Vårt sätt att skapa framgång är en stark företagskultur som fokuserar på kundnytta och medarbetare som brinner för att göra skillnad. Vi söker nu en receptionist till vårt huvudkontor i Linköping som kan vara med och bidra till den framgången genom fortsatt arbete för att bibehålla och stärka just den kulturen.
Som receptionist hos oss blir du i många bemärkelser ansiktet utåt och första kontakten för frågor och ärenden från såväl interna som externa parter. Kontoret i Linköping agerar knytpunkten för en organisation med kontor i 14 länder och kunder i mer än 60 länder. Därför är variationen stor och kontaktytorna många och av internationell karaktär vilket skapar en intensiv och dynamisk arbetsmiljö. Mot denna bakgrund är det av största vikt att man känner en trygghet i de förväntningar på servicekänsla, kvalitet och flexibilitet som rollen och organisationen kräver.
Din roll kommer till stor del innebära:
Ansvara över receptionens växeltelefoni
Att ta emot och ankomstregistrera besökare
Allmän service till interna och externa parter
Kontakt med fastighetsägare, byggfirmor och andra leverantörer av underhåll- och servicetjänster
Enklare ekonomiadministration och posthantering
Ansvar över kontorets gemensamma ytor och konferenslokaler
Allmänt ägandeskap för kontorets trivsel
På Sectra säger vi "hire for attitude and ability - train for skill". Det betyder att vem du är väger tyngre än dina tidigare erfarenheter. Det finns några kärnförmågor som är centrala för alla roller. Vi letar alltid efter dig med vilja och förmåga att snabbt lära dig och ta dig an nya uppgifter, du som utnyttjar tidigare erfarenheter och snabbt hanterar ny information. Vi vill också att du har ett starkt analytiskt tänk där vi ser det som viktigt att du kan förstå, bryta ner och lösa problem. Vi söker även duktiga kommunikatörer som har förmågan att interagera med kollegor, partners och kunder på ett effektivt, tydligt och konstruktivt sätt.
För den här tjänsten har vi även följande krav:
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av att jobba serviceinriktat, kundorienterat eller på något sätt människonära
Att du obehindrat kan kommunicera i svenska och engelska både skriftligt och muntligt
B-körkort
Vi ser även detta som starka meriter:
Erfarenhet av liknande typ av roll
Kunskaper inom fler språk än ovan nämnda
Other information:
Tillträde sker enligt överenskommelse och ansökningar hanteras löpande.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sectra AB
(org.nr 556064-8304), http://www.career.sectra.com
Teknikringen 20 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Jobbnummer
9609031