Receptionist till Grebbestad
2026-05-02
Sommarjobb på västkusten - bli receptionist på GrebbestadFjorden 2026
Start redan från påsk för dig som vill tjuvstarta säsongen.
Letar du efter ett jobb där dagarna fylls av glada gaster och härlig stämning? På GrebbestadFjorden får du chansen att arbeta i hjärtat av Bohuslän - mitt bland klippor intill populära Grebbestadbryggan. Här möts tusentals gäster varje år för att njuta av Grebbestads charm och kända skaldjursliv. Publiceringsdatum2026-05-02Dina arbetsuppgifter
• Välkomna gäster och ge service i toppklass
• Hantera in- och utcheckningar
• Jobba med bokningar för camping, hotell, vandrarhem och stugor
• Kassahantering och varupåfyllning i vår minilivs
• Vara en del av ett positivt gäng där vi hjälps åt och har kul på jobbet Kvalifikationer
• Erfarenhet av bokningssystemet CompuSoft
• Förmåga att lösa problem självständigt
• God samarbetsförmåga och servicekänsla
• Erfarenhet av tidigare receptionstjänst på camping eller hotell
• Stresstålig
Vi erbjuder:
• Varierade arbetstider (dag, kväll, vardag, helg)
• Personalboende på anläggningen
• Ett socialt, utvecklande och händelserikt sommarjobb
• Möjlighet till arbete både före och efter högsäsong
• En arbetsplats på västkusten
• kollektivavtal
Varför jobba på Grebbestadfjorden?
Grebbestad är en av Bohusläns mest uppskattade sommarorter med närhet till skärgården och ett levande restaurangliv på bryggan.
Redo för en sommar på västkusten?
Berätta i ansökan när du kan börja och hur länge du kan arbeta.
Skicka den till jobb@grebbestadfjorden.com
.
Vi hör av oss via telefon eller mejl om du går vidare.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: jobb@grebbestadfjorden.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grebbestad Camping AB
(org.nr 556183-1677)
Grebbestad Camping 4 (visa karta
)
457 95 GREBBESTAD Jobbnummer
9887362