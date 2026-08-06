Receptionist till Fjäderborgen
Aktiebolaget Fjäderborgen / Kassapersonalsjobb / Göteborg Visa alla kassapersonalsjobb i Göteborg
2026-08-06
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AB Fjäderborgen, med 3000 besökare i veckan, som ligger mitt i hjärtat av Landala har funnits sedan 1973 och har fått sitt namn av byggnadens karaktär som kan härledas till en gammal borg. Det finns 15 badmintonbanor och 1 pingisbord som används av Göteborgs badmintonklubb samt inhyrda kunder.
Nu söker Fjäderborgen flera receptionister/kassapersonal för jobb främst på helger men kommer även att få möjligheten att ta kvällspass vid sjukdomsfall bland ordinarie personal.
Vanliga uppgifter under ett arbetspass:
Ta emot besökare och hjälpa dem vid frågor
Försäljning
Svara i telefon
Lokalvård
Stränga racketar
För att lyckas i rollen behöver du vara social, glad, punktlig, noggrann samt vara en problemlösare. Fingerfärdighet är meriterande då vi strängar väldigt många rack varje dag.
Du behöver inga erfarenheter sedan tidigare utan det är din personlighet som kommer vara avgörande om du passar in eller ej.
Tillsättning sker löpande och det är bra om man kan börja så snart som möjligt. Upplärning sker de dagar som passar dig.
Rekryteringsbolag och säljare ombedes att inte kontakt oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: klubbchef@goteborgsbk.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Fjäderborgen". Arbetsgivare Aktiebolaget Fjäderborgen
(org.nr 556166-4318)
Södra Viktoriagatan 44 (visa karta
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411 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Fjäderborgen, AB Kontakt
VD
Patrik Kataja klubbchef@goteborgsbk.com Jobbnummer
10023824