Receptionist till deltidsuppdrag i Falun
2025-09-02
Är du serviceinriktad, flexibel och trivs i en social roll? Vi på Manpower söker nu en positiv och engagerad receptionist till ett deltidsuppdrag hos ett av våra kundföretag i Falun. Uppdraget är vid behov och passar dig som vill arbeta extra och kombinera arbete med exempelvis studier eller annan sysselsättning.
Om uppdraget
* Roll: Receptionist
* Plats: Hos kund i Falun
* Omfattning: Deltid, vid behov
* Introduktion: Mellan vecka 37-38
Anställningsform: Konsultuppdrag via Manpower
Som receptionist är du företagets ansikte utåt och ansvarar för att ge ett professionellt bemötande. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Ta emot och välkomna besökare samt hänvisa dem rätt.
* Hantera inkommande samtal och e-post.
* Utföra enklare administrativa uppgifter.
* Hålla ordning och skapa en trivsam miljö i reception och allmänna utrymmen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och tycker om att möta människor. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
* God kommunikativ förmåga och ett trevligt bemötande.
* Flexibilitet och förmåga att anpassa dig efter verksamhetens behov.
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* Möjlighet att delta på introduktion under vecka 37-38.
Om Manpower
Manpower är ett av Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag och samarbetar med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet. Genom vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda spännande uppdrag som ger dig möjlighet att bygga din karriär, både på kort och lång sikt.
Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Din konsultchef finns tillgänglig för att stötta dig under hela uppdraget och säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll.
