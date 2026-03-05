Receptionist,Telefonist
2026-03-05
Söker Receptinist som kan börja omgåengde:
NF Trafikskola har varit aktiv i minde än fyra år,vi är 3 anställda just nu på företaget. Nu finns det möjlighet att bli en del av vår personalstyrka på NF Trafikskola och driva företaget tillsammans.
Kvalifikationer: Vi söker en positiv lagspelare med fingertoppskänsla för att ge kunden det där lilla extra vid ett bemötande. Det är viktigt att du är stresstålig, ordningsam och flexibel. Du ska ha datavana och vara lättlärd då tjänsten inkluderar en hel del administrativt arbete. Du är inte den personen som sitter och väntar på att arbetsuppgifterna ska komma till dig utan du är initiativtagande och tycker om att ha många bollar i luften samtidigt. Du är mycket noggrann och läger stor vikt i att alla delar i ditt arbete utförs ordentligt.
Omfattning: deltid 50%
arbetstid 12:00-16:00 mån-fre
Varaktighet: Tillsvidare
Erfarenhet: Ingen erfarenhet
Arbetsuppgifter: Som receptionist hos NF Trafikskola agerar du spindeln i nätet till både trafiklärare och elever. Arbetsuppgifterna är varierade och inkluderar mycket planering, kassahantering, telefonkontakt och kundvård. Du kommer även ansvara för kontorets schemaläggning, miljö och bokning av prov via statliga myndigheter.
Övrig:
Rekryteringen sker löpande så tveka inte att ansöka redan idag.
Om anställningen
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: farshad80@hotmail.com
Nygatan 120
602 31 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
NF Trafikskola
