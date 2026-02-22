Receptionist/tandsköterska inom Tandvård

Imadent Tandvård AB / Receptionistjobb / Malmö
2026-02-22


Receptionist med utvecklingsmöjligheter sökes till Imadent tandvård AB

Publiceringsdatum
2026-02-22

Om tjänsten
Imadent tandvård AB söker en engagerad och serviceinriktad receptionist till vår klinik i Malmö. Tjänsten passar dig som vill börja i receptionen och på sikt utvecklas till en mer administrativ roll med större ansvar inom klinikens rutiner och verksamhetsutveckling.

Hos oss får du möjlighet att växa tillsammans med verksamheten och bidra till att skapa en professionell och trygg upplevelse för våra patienter.

Dina arbetsuppgifter
• Ta emot patienter och hantera bokningar
• Telefon- och mejlhantering
• Administrativt stöd till klinikledningen
• Hantering av journalsystem och patientuppgifter
• Bidra till utveckling och förbättring av klinikrutiner

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av reception, administration eller serviceyrken eller ett starkt intresse för servicearbete
• Har god datorvana
• Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har mycket god servicekänsla

Viktigt att veta
• Erfarenhet eller utbildning inom tandvård är inte ett krav
• Vi värdesätter personliga egenskaper och vilja att utvecklas

Meriterande
• Kunskaper i både svenska och arabiska
• Erfarenhet från vård- eller serviceverksamhet

Vi erbjuder
• En långsiktig tjänst med utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet att växa in i en administrativ roll med större ansvar
• Arbete i en trygg och professionell miljö
• Introduktion och stöd i arbetsuppgifterna

Anställningsform

Heltid (kan diskuteras)
Start enligt överenskommelse.

Arbetsplats

Malmö

Sista ansökningsdag

22 mars 2026

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: reception@imadent.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Imadent Tandvård AB (org.nr 556995-7227)
Jägersrovägen 160 (visa karta)
212 37  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Imadent tandvård /Jägersro

Jobbnummer
9756406

