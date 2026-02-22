Receptionist/tandsköterska inom Tandvård

Receptionist med utvecklingsmöjligheter sökes till Imadent tandvård ABPubliceringsdatum2026-02-22Om tjänsten
Imadent tandvård AB söker en engagerad och serviceinriktad receptionist till vår klinik i Malmö. Tjänsten passar dig som vill börja i receptionen och på sikt utvecklas till en mer administrativ roll med större ansvar inom klinikens rutiner och verksamhetsutveckling.
Hos oss får du möjlighet att växa tillsammans med verksamheten och bidra till att skapa en professionell och trygg upplevelse för våra patienter.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot patienter och hantera bokningar
• Telefon- och mejlhantering
• Administrativt stöd till klinikledningen
• Hantering av journalsystem och patientuppgifter
• Bidra till utveckling och förbättring av klinikrutinerKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av reception, administration eller serviceyrken eller ett starkt intresse för servicearbete
• Har god datorvana
• Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har mycket god servicekänsla
Viktigt att veta
• Erfarenhet eller utbildning inom tandvård är inte ett krav
• Vi värdesätter personliga egenskaper och vilja att utvecklas
Meriterande
• Kunskaper i både svenska och arabiska
• Erfarenhet från vård- eller serviceverksamhet
Vi erbjuder
• En långsiktig tjänst med utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet att växa in i en administrativ roll med större ansvar
• Arbete i en trygg och professionell miljö
• Introduktion och stöd i arbetsuppgifterna
Anställningsform
Heltid (kan diskuteras)
Start enligt överenskommelse.
Arbetsplats
Malmö
Sista ansökningsdag
22 mars 2026
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: reception@imadent.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Imadent Tandvård AB
Jägersrovägen 160
212 37 MALMÖ
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Imadent tandvård /Jägersro
