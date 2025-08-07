Receptionist sökes på deltid i Solna!
Letar du efter ett deltidsjobb med fasta tider och lugnt tempo? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker en receptionist till en lugn och trevlig reception i Solna. Tjänsten passar perfekt för dig som studerar på distans eller vill kombinera med annan sysselsättning.
Arbetstider:
Måndag-Torsdag: 12:00-16:25
Fredagar: 11:00-15:00
Start: Senast 5 september (gärna tidigare om möjligt)
Omfattning: Deltid
Varaktighet: Långsiktigt, med eventuell möjlighet till övertag (efter ungefär 6-8 månader)
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Receptionen är lugn, och det är sedvanliga receptionsuppgifter. Det finns gott om utrymme att exempelvis plugga under arbetstid, så länge man är tillgänglig för besökare och uppgifter som dyker upp.
Du behöver vara självgående och inte ha något emot att ibland hitta arbetsuppgifter på egen hand. Vi ser gärna att du är initiativtagande och ansvarsfull.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
• Flytande i svenska och engelska, tal och skrift
• Är serviceinriktad och noggrann
• Trivs med lugnare arbetsmiljö
• Har god datorvana
• Kan ta egna initiativ och jobba självständigt
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande!
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
