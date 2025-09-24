Receptionist sökes i Järfälla!
2025-09-24
Uniflex söker nu en engagerad och serviceinriktad receptionist till vår kund i Järfälla.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Du kommer arbeta på ett inbjudande och modernt kontor med varma, roliga och prestigelösa inslag som uppmuntrar till gemenskap och att arbeta tillsammans.
Arbetstider: Måndagar - fredag, under kontorstid
Plats: Järfälla
Start: Omgående
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Besökshantering
• Växel
• Catering, uppdukning av kaffe, frukost och fika
• Postsortering
• Paketmottagning
• Felanmälan
• Påfyllning av kaffemaskiner och frukt
• Utkvittering av passerkort, nycklar m.m
• Administrativa uppgifter och dokumentering
• Påfyllning av kontorsmaterial
Vem är du?
Vi ser gärna att du är glad, serviceinriktad och professionell. Du trivs med att arbeta strukturerat och är ordningsam i ditt arbetssätt.
Krav för tjänsten:
• Svenska och Engelska, i tal och skrift.
• God datavana och erfarenhet av MS Officepaket samt Outlook.
• Tidigare erfarenhet som receptionist.
Om verksamheten
Är detta tjänsten för dig? Ansök redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9523753