Receptionist (Deltid)
2026-01-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Söderhamn
, Bollnäs
, Örnsköldsvik
Vi söker en receptionist för ett tidsbegränsat uppdrag hos en av våra kunder i kontorsmiljö. Uppdraget avser att täcka en planerad frånvaro under våren och är initialt beräknat att omfatta cirka 1-2 veckor, med preliminär start runt vecka 14-15. Tidsperioden är dock inte fastställd och kan komma att justeras. Det finns även möjlighet till ytterligare arbete under sommaren.
Vad erbjuder vi?
Möjlighet till förlängning under sommarmånaderna vid fungerande samarbete.
Arbete i en professionell kontorsmiljö.
Självständigt arbete på plats med stöd av befintlig organisation.
Fast arbetsplats med tydliga rutiner och struktur.
Arbetskläder/uniform tillhandahålls enligt kundens riktlinjer.
Du blir anställd som konsult via 2Complete och placerad hos kund i en säkerhetsklassad kontorsmiljö där noggrannhet, pålitlighet och följsamhet till rutiner är centralt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet från service- eller kontorsnära roller, exempelvis reception, kontorsservice, konferens eller liknande miljöer där självständighet och ansvar varit en naturlig del av arbetet.
Krav och kvalifikationer:
Erfarenhet av service och liknande arbetsuppgifter.
Gymnasieutbildning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Vana av att arbeta i digitala system, inklusive MS Office och ärendehanteringssystem.
God struktur och administrativ förmåga.
Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut.
Flexibilitet och förmåga att prioritera vid varierande arbetsbelastning.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och trygg i kontakten med både interna och externa parter. Du har lätt för att samarbeta, men är också bekväm med att arbeta ensam större delen av tiden.
Vad innebär rollen?
Rollen innebär helhetsansvar för den dagliga kontorsservicen på plats. Du fungerar som kontaktpunkt för besökare och medarbetare och ansvarar för att kontorsmiljön fungerar enligt uppsatta riktlinjer.
Upplärning sker under två dagar.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Ta emot, informera och vägleda besökare.
Säkerställa ordning och trivsel i både interna och externa kontorsytor.
Hantera enklare praktiska och tekniska frågor i mötes- och konferensrum.
Kaffehantering och dagliga rutiner kopplade till kontoret.
Bud- och posthantering.
Hantering av passerkort och utlåningsprodukter.
Beställningar samt kontakt med leverantörer.
Uppdraget är en konsultanställning med eventuell start vecka 14 och löper initialt till och med vecka 15, med möjlighet vidare arbeta under sommaren. Rekryteringsprocessen inkluderar bakgrundskontroll som omfattar belastningsregister samt ekonomisk kontroll. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss? Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig bland annat avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Vi är din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig och din utveckling.
2Complete är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete är även utnämnt till Gasellföretag 2022. En utmärkelse som tilldelas Sveriges mest hälsosamma och snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett deltidsjobb.
2Complete AB (org.nr 556811-8334)
2Complete Group
Sarah Lindgren sarah.lindgren@2complete.se
9697449