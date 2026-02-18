Receptionist
Storhogna Hotellfastighet AB / Receptionistjobb / Berg Visa alla receptionistjobb i Berg
2026-02-18
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storhogna Hotellfastighet AB i Berg
Receptionist
Välkommen till ett hotell i hjärtat av fjällen
Storhogna Högfjällshotell & Spa ligger mitt i den jämtländska fjällvärlden - naturnära, lugnt och med vidsträckta vyer utanför dörren. De närmaste samhällena, Vemdalen och Klövsjö, når du med bil på cirka 15 minuter. Det här är platsen för dig som trivs med fjällets rytm och älskar att kombinera jobb med skidåkning, toppturer, mountainbike eller stilla vandringar. Hos oss får du inte bara en unik arbetsmiljö - du blir också en del av ett engagerat team där vi bryr oss om varandra och om varje gäst.
Våra ledord är omtänksam, ansvarstagande och serviceglädje och du behöver kunna identifiera dig med dessa ord!
Tycker du om att leverera fantastisk gästservice? Tycker du om att att bo och verka i vacker fjällmiljö?
Då är du välkommen med din ansökan till oss på Storhogna Högfjällshotell och Spa!
Det här är du:
• Du älskar kontakt med människor och brinner för gästservice och försäljning
• Du är initiativrik och "möjlighetsorienterad"
• Du är en lagspelare och beredd att hjälpa till där det behövs
• Du gillar försäljning och är säljdrivande
• Du är van att arbeta självständigt och att ta ansvar
• Du är flexibel i ditt arbete och vet att det händer saker som behöver fixas med kort varselPubliceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
• Gästmottagande &stort fokus på gästkontakt och gästservice
• Receptionspass med incheckning, utcheckning & receptionens dagliga rutiner
• Se till att alla våra gäster lämnar med ett leende
Vi ser gärna att du:
• Har tidigare kunskaper i bokningssystem (Vi jobbar med MEWS)
• Har erfarenhet från event-, hotell- eller konferensbranschen.
• Är en superglad person som älskar att överträffa fåra gästers förväntan.
Praktiskt
Start omgående t.o.m april 2026
Anställningsgrad: deltid, arbetstiden sker mestadels på helger och kvällar
Personalboende finns
Kollektivavtal & trygga villkor
Förmåner: Tillgång till gym & pool, personalrabatter på spa, mat, butik och hos andra Svenska Spahotell
Information och ansökan:
Vi kallar på intervju löpande så skicka din ansökan direkt.
Du söker tjänsten genom att registrera ditt cv och ett personligt brev i vårt rekryteringsverktyg. I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval och rekommenderar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Eventuella frågor om tjänsten och/eller processen ställs till Gustav Tegnander, Hotellchef på gustav.tegnander@storhogna.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Klicka på länken nedan för att se fler lediga jobb hos oss!https://storhogna.se/om-hotellet/lediga-tjanster-pa-storhogna Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storhogna Hotellfastighet AB
(org.nr 556220-7026) Arbetsplats
Storhogna Högfjällshotell & Spa Kontakt
Josefin Arvidsson josefin.arvidsson@storhogna.com Jobbnummer
9750193