Receptionist
Kunskapsporten Ängelholm AB / Receptionistjobb / Ängelholm Visa alla receptionistjobb i Ängelholm
2026-01-29
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kunskapsporten Ängelholm AB i Ängelholm
Vi söker receptionist till Vattnets Hus
Vill du vara spindeln i nätet i ett hus fyllt av liv, rörelse och välmående?
Nu söker vi en receptionist som vill vara med och skapa förstklassig service och en välkomnande upplevelse för våra gäster - varje dag.
Om rollen
Som receptionist hos oss har du en central roll i verksamheten. Du koordinerar arbetet i reception, butik och medlemskap, arbetar administrativt och är ofta den första och sista personen våra gäster möter. Här händer det mycket - därför söker vi dig som är trygg, lösnings orienterad och trivs med ansvar.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och ser till att arbetsflödet i huset fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Kundbemötande och service i reception och butik
Aktiv försäljning av medlemskap
Administration och arbete i affärssystemet BRP
Vara problemlösare i det dagliga arbetet
Säkerställa hög kvalitet i service och bemötande
Hjälpa till där det behövs - även med enklare städning vid behov
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av service och kundbemötande.
Är strukturerad, kommunikativ och lösnings orienterad
Trivs i en roll där tempot varierar och många bollar är i luften
Är flexibel, prestigelös och ställer upp för teamet vid behov
Har intresse eller bakgrund inom spa, träning eller hälsa
Tänker långsiktigt kring kundrelationer, hållbarhet och lönsamhet
Vi ser gärna att du kan hålla Aufguss, spa behandling, el leda vattenträning el liknande. Om tjänsten
Tjänster: 50 % och 75 %
Arbetstid: dagtid, kvällar och varannan helg
Start: enligt överenskommelse
Om Vattnets Hus
Vattnets Hus erbjuder allt från simning, gym, spa, behandlingar och café - en plats för rörelse, återhämtning och gemenskap. Hos oss arbetar du i en dynamisk miljö där service, kvalitet och kund upplevelse alltid står i fokus.
Vi har löpande intervjuer, du blir kallad till intervju om du har gått vidare.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jaana.svantesson@kunskapsporten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception Vattnets Hus". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsporten Ängelholm AB
(org.nr 556869-2312)
Landshövdingevägen 9 (visa karta
)
262 52 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9712572